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среда, 13 ноября 2019 17:22

В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны

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Автор: explorer.lviv.ua
  Неподалеку от известного украинского курорта обнаружили остатки немецкого самолета Юнкерс-52
Неподалеку от известного украинского курорта обнаружили остатки немецкого самолета Юнкерс-52

Поисковики обнаружили остатки немецкого самолета Юнкерс-52 неподалеку горнолыжного курорта "Буковель" в Карпатах.

Об этом стало известно благодаря видеосюжету телеканала UA: Карпаты.

Директор коммунального предприятия "Память" Василий Тымкив рассказал, что о приблизительном месте падения самолета было известно и ранее, но детали часто разворовывают. Именно поэтому оно держалось в секрете.

Сохранившиеся части планируют демонстрировать в музее.

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Украинским подводным археологам удалось разгадать загадку "самолета-призрака", который покоится на дне Черного моря под Одессой. Речь идет о военном транспортнике Юнкерс "Ю-52", который использовали "Люфтваффе" во время Второй мировой.

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