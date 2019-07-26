В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси

На Сумщине нашли захоронение сиверянки прибалтийской внешности Фото: debaty.sumy.ua

Участники фестиваля искусств ленд-арта нашли захоронение женщины прибалтийской внешности под селом Могрица Сумской области. Находку обнаружили в заброшенном меловом карьере времен СССР.

"Это племена сиверян, проживавшие на этой территории. И в конце Х века они попадают в сферу киевских князей, и территория становится уже территорией государства Киевская Русь. Именно здесь киевскими князьями строились крепости, которые становились на границе государства и территории", - отметила порталу Сумские дебаты научный сотрудник охранной археологической службы Украины Лариса Белинская.

Захоронение частично повреждено карьером, сохранилась верхняя часть скелета и украшения. Именно они дают информацию о принадлежности и дате смерти. Останки направили в Киев.

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Археологи нашли останки подростка, похороненного в период Киевской Руси в Кордышеве Тернопольской области. Также обнаружили скелеты времен Комаровской культуры. Раскопки проводились археологами Василием Ильчишиным и Мариной Ягодинской. С ними проходили практику 15 студентов-историков Тернопольского педуниверситета.