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воскресенье, 02 июня 2019 11:46

В Канаде приняли закон связан с украинцами

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В Канаде приняли закон связан с украинцами
В Канаде выделили $ 750 тыс. В поддержку Национального образовательного тура о Голодоморе Фото: nv.ua

Депутаты Национальной ассамблеи Квебека 2 июня 2010-го приняли законопроект о признании Голодомора 1932-1933-х годов геноцидом украинского народа и провозгласили День памяти жертв Голодомора.

"Призываем правительство Канады к признанию украинского Голода/геноцида 1932-33 годов и осуждения любых попыток оспорить или исказить эту историческую правду, которая была ничем иным как геноцидом", - было сказано в резолюции Сената принятой за 7 лет до того.

28 мая 2008 Палата общин приняла Акт о Голодоморе.

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"Украинский голод и геноцид 1932-1933 годов известный как Голодомор был специально спланированным и осуществлен советским режимом Иосифа Сталина с целью систематического разрушения надежд украинского народа на свободную и независимую Украину, следствием гибель миллионов украинский в 1932-33-м.

Ее Величество по совету и согласованию с Сенатом и Палатой общин Канады постановляет: 1. Этот акт может называться Актом Дня памяти Украинского голода и геноцида. 2. По всей Канаде, каждый год, четвертая суббота ноября будет "Днем памяти Украинского голода и геноцида", - говорилось в документе.

Книга украинской писательницы Леси Мельничук получила золотую медаль от международной премии Independent Publisher Book Award 2018.

"Поздравляем украино-австралийского автора Леся Мельничук, кандидатку филологических наук с получением золотой медали от премии Independent Publisher Book Award 2018 за книгу "Голодомор: приглушенные голоса голодных детей", - сообщил Украинский институт Америки

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Дата
02
июня

В Канаде приняли закон связан с украинцами

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