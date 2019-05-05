Книга о Голодоморе получила международную премию

Премию получила книга "Голодомор: приглушенные голоса голодных детей". Фото: Facebook

Книга украинской писательницы Леси Мельничук получила золотую медаль от международной премии Independent Publisher Book Award 2018.

"Поздравляем украино-австралийского автора Леся Мельничук, кандидатку филологических наук с получением золотой медали от премии Independent Publisher Book Award 2018 за книгу "Голодомор: приглушенные голоса голодных детей", - сообщил Украинский институт Америки в Facebook.

Автор собрала 40 историй тех, кто пережил Голодомор 1932-33 годов и затем мигрировал в Западную Австралию. Соавтором книги также является писатель Филипп Вебстер.

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"То, о чем я узнала, было разрушительным голодом, принесенным Сталиным украинскому народу, к которому, по моему мнению, можно справедливо употреблять слово геноцид", - пишет Мельничук.

Премия Independent Publisher Book Award имеет целью увеличить признание независимых авторов, публикуемых самостоятельно ежегодно.

Архитекторы выложили в сеть проект строительства второй части Мемориала Голодомора в Киеве, которое продлится несколько лет. Проект опубликован на сайте польской дизайнерской студии Nizio Design International.