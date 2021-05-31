В Израиле раскопали базилику, построенную при Ироде

Роскошные колонны базилики имели около 13 м. в высоту Фото: Yoli Shwartz Israel Antiquities Authority

В израильском городе Ашкелон археологи раскопали остатки большой римской базилики, построенной около 2 тыс. лет назад.

Впервые на сооружение наткнулся в 1920-х британский археолог Джон Гарстанг, но распорядился его законсервировать. Раскопки возобновили только недавно, сообщает The Jerusalem Post.

Современные специалисты установили, что здание имело главный зал и две боковые части. Зал окружали мраморные колонны с капителями, на которых были изображены растительный орнамент и римский орел.

Неподалеку от базилики также раскопали небольшой театр - Одеон. Обнаружили монеты и скульптуры времен царя Ирода Великого. Скульптуры изображали египетскую богиню Исиду и богиню победы Нику.

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Последние находки и свидетельства древнего историка Иосифа Флафия позволили ученым предположить, что здание построили именно во времена правления царя Иудеи Ирода, который пришел к власти при поддержке римлян. Здание перестроили 100-200 лет спустя. Наибольших изменений оно претерпело во времена правления римского императора Септимия Севера (193-211).

Историки также объяснили, что базилику не использовали с религиозной целью. Там занимались торговлей, ведением деловых, общественных и судебных дел. Христиане вдохновились ее архитектурным стилем позже.

Базилику назвали одной из крупнейших в Израиле. Она "погибла" в 363 году, когда сильное землетрясение разрушило весь древний город Ашкелон. Город возродили во времена арабского правления.

Недавно внутри раннехристианской базилики в греческих Салониках археологи обнаружили могилу германского воина с оружием. Захоронение назвали необычным. Остатки базилики V в. раскопали еще в 2012 году. Ее надстроили над более старой часовней, которую считают самой древней в Салониках. Под южным проходом увидели семь кирпичных гробниц, в которых, вероятно, хоронили важных для города людей. Открытая гробница содержала остатки взрослого мужчины, похороненного с оружием - наконечником копья, щитовым умбоном и коротким изогнутым мечом. Специалисты объяснили, что такое оружие использовали в римской кавалерии в течение III - V вв. Но меч согнули намеренно. Это было крайне редким явлением для городских жителей Греции и римлян, зато привычным для кельтов и германцев. Сгибание меча считалось языческим ритуалом, поэтому найти подобный артефакт в могиле под христианской базиликой оказалось неожиданным. Исключение жители города могли сделать из-за высокого звания, которое мужчина имел в армии. Вероятно, он был романизированным готом или представителем другого германского племени и служил наемником в имперских войсках.