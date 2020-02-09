В Израиле извинились за путинскую пропаганду на Форуме памяти Холокоста

На форуме не говорили о вине СССР. Фото: FLASH90

Дирекция мемориала Холокоста "Яд Вашем" признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста содержали искажения исторической правды.

Материалы содержали неточности, одностороннюю трактовку фактов и не соответствовали данным исследований Яд Вашем, сообщает IsraelInfo.

"К большому сожалению, видеоматериалы, которые были показаны на Форуме, не демонстрируют сложную картину Холокоста и Второй мировой войны. Приносим извинения за эту чрезвычайно досадную неприятность", - говорится в письме за подписью председателя Международного отдела исследований Холокоста "Яд Вашем" Дана Михман.

Видеоматериалы готовил главный спонсор форума - фонд русско-еврейского олигарха Моше Кантора. В этих материалах не было упоминаний о пакте Молотова-Риббентропа, разделе Польши и роли СССР в начале Второй Мировой войны. СССР был изображен ли не единственным борцом с нацизмом и его единоличным победителем.

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Израильские организаторы Форума, включая МИД и канцелярию президента Ривлина, не спорили с российской стороной.

Источник в правительстве пояснил "Хадашот 12", что Израилю это "не повредит, а для Путина очень важно". Они считали, что этот "шаг доброй воли" поможет освободить Нааму Иссахар.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме в пятницу вспомнил о ныне оккупированный Россией Крым.