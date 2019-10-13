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понедельник, 14 октября 2019 08:20

В интернате открыли военный заведение

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В интернате открыли военный заведение
В военный лицей берут ребят от 14 лет. Предпочтение отдается детям-сиротам. Фото: leopolis.news

Во Львове открыли первый в Украине военный лицей 14 октября 1992 года. Ему присвоили имя Героев Крут. Раньше здесь был интернат.

На улице Пасечной во Львове действовала республиканская школа-интернат для детей. Кабинет Министров Украины решил создать первый в стране военный лицей. В нем готовили кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения. В лицей принимали ребят от 14 лет. Предпочтение отдавалось детям-сиротам, полусиротам, из интернатов и неполных семей. Полностью их обеспечивали и удерживали.

В мае 1994 года лицею вручили Почетный Флаг Львовского областного Совета, как образцовому учебному заведению нового типа, в котором патриотически воспитывают молодежь. Позже такие лицее открыли в других городах Украины.

По окончании обучения курсанты становились офицерами Вооруженных сил Украины и других силовых структур. Сейчас здесь ежегодно здесь учится до 450 лицеистов, среди которых: до 50 сирот и полусирот, до 80 детей из неполных семей, до 60 детей военнослужащих.

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Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, в 130 километрах к северо-востоку от Киева. Продолжался 5:00 между четырёхтысячных большевистской армией Михаила Муравьева и 400-сотенным отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества.

Общие потери под Крутами с украинской стороны составляли приблизительно 70 человек: 40 студентов, 15 юнкеров и 15 казаков. Всего в плен попало 36 старшин, студентов и гимназистов.

Доктор теологии и доктор философии Андрей Шептицкий 29 января 1901 номинирован Папой Львом XIII митрополитом Галицким, архиепископом Львовским и епископом Каменец-Подольским.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
октября

В интернате открыли военный заведение

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