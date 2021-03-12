В Европе заговорили о признании Голодомора геноцидом

В Саборе Хорватии инициировали декларацию о признании Голодомора геноцидом Фото: glavcom.ua

В Хорватии Голодомор могут признать геноцидом украинского народа. Принятие соответствующей декларации инициировали в парламенте страны - Саборе.

"В свете многовековых связей и дружбы между украинцами и хорватами фракция Клуб хорватских суверенистов подала, согласно парламентской процедуре, по инициативе украинского национального меньшинства, запрос о принятии Декларации, которая осуждает Голодомор как геноцид против украинского народа. В период между 1932-1933 годами в ходе ужасного красного террора Иосифа Сталина более 7 миллионов ​​украинцев планомерно убили систематической кампанией голода", - написал в Facebook депутат Kluba Hrvatskih suverenista Марко Миланович Литре.

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Депутат призвал коллег не провалить голосование. Отметил, что приняв декларацию хорваты продемонстрируют глубокую симпатию к украинскому народу и осудят этот акт геноцида. Кроме этого, осудят и более широкий контекст коммунистических преступлений, жертвами которых стал и хорватский народ, а всего более 20 млн человек в течение XX в.

Важность принятия декларации подчеркнул еще и тем, что это станет историческим предупреждением для будущих поколений - о том, что нельзя пренебрегать правами и свободами людей ради каких-то как более высоких целей и о том, что альтернативы демократии нет.

13 января 2010-го Апелляционный суд Киева по представлению СБУ признал руководителей большевистского режима виновными в Голодоморе 1932-1933 годов. Суд закрыл дело из-за смерти обвиняемых - генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова, секретарей ЦК ВКП(б) Лазаря Кагановича и Павла Постышева, генсека ЦК КП(б)У Станислава Косиора, председателя совета народных комиссаров УССР Власа Чубаря и второго секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаевича. На сегодняшний день Главное следственное управление СБУ продолжает уголовное дело и исследует материалы относительно главных исполнителей преступления - людей, которые действовали по указаниям организаторов. Для восстановления справедливости в Украине еще будут выносить соответствующие процессуальные решения.