В древнем имении археологи собрали 800 ящиков фресок. Фото: Remi Benali / INRAP

Во французском городе Арль археологи в одном из домов обнаружили множество фрагментов настенных древнеримских росписей I в. до н. е.

Здание получило название Дом арфиста. Его построили вокруг центрального атриума с большим бассейном для сбора дождевой воды, сообщает The Guardian.

В древности там была мастерская фресок. С момента начала раскопок в апреле 2021 года археологи собрали уже 800 ящиков с фрагментами настенных росписей. Часть из них вытащили из раскопанных стен здания, а другую часть нашли в руинах.

Фрески занимают более 220 кв.м. Чтобы их все собрать, придется работать минимум до 2023 года.

Обнаружили фрагменты мозаики, размером не более длины ногтя. Ученые их тоже собрали, промыли и поместили в ящики.

Дом арфиста разрушили через 20 лет после постройки. На его месте построили новый дом, который сохранил произведения искусства. На этом же месте позже построили еще три дома.

Археологи использовали специальную камеру для исследования подвалов. Именно так они обнаружили под зданием Дом арфиста.

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Стены одной из комнат виллы были украшены изображением арфистки. Ранее во Франции таких графики не находили.

Во время раскопок в местечке Мюрвель-ле-Монпелье в регионе Окситания на юге Франции археологи нашли горшок с монетами Римской республики. На сокровище наткнулись во время раскопок большого здания I в. до н. е. Когда-то владелец поместил горшок с 20 динариями в специальную нишу и осторожно замуровал ее, чтобы не осталось никаких следов.