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вторник, 26 ноября 2019 08:00

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

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В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников
26 ноября отмечают день святого Иоанна Златоуста. Фото: 24smi.org

26 ноября христиане восточного обряда чествуют Ивана Златоуста, Патриарха Константинопольского. Для этого дня в народе сложились свои традиции и приметы.

Иван Златоуст - один из трех Вселенских святителей. Вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом - автор Божественной Литургии. Ивана считают защитником бедных и немощных, а также покровителем людей, чья профессия связана с ораторским искусством - юристов и учителей.

Родился Иван в Антиохии в семье военачальника примерно в 347 году. Отец Ивана умер вскоре после его рождения, а мать не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию сына. Юноша учился у лучших философов и риторов, рано обратился к углубленному изучению Священного Писания.

В 367 году Иван принял крещение. В 381 году его возвели в сан диакона, спустя 5 лет рукоположили в священники. С тех пор Иоанн и стал проповедовать. За редкостный дар боговдохновенного слова он и получил от паствы наименование "Златоуст".

Блестящий оратор, адвокат и религиозный полемист, Иван выделяется среди ряда незаурядных мыслителей и проповедников Православной Церкви. За ним закрепили почетные титулы "Вселенский Учитель" и "Златоуст". Последний титул - официально закреплен Церковью на Халкидонском Соборе в V веке за чрезвычайное красноречие. Поныне в церквях совершается литургия Ивана Златоуста.

В своих проповедях обличал привычки, скупость избалованного столичного духовенства и придворных кругов, выступал против публичного полуязыческого веселья, пьянства и разврата, призывая их поделиться доходами с бедными братьями во Христе. За это святителя возненавидели люди из числа императорского двора и клира. Они добились его осуждения и ссылки. По дороге истощенный болезнью Иван умер. Похоронили его в Команах. Впоследствии останки перевезли в Константинополь.

Святитель Иван известен не только верующим христианам, его наследством интересуются, увлекаются даже светские ученые, литераторы, а последние его слова на этом свете: "Слава Богу за все!", сказанные в изгнании и страшных физических муках, стали настоящим символом веры и несокрушимости.

В день Ивана Златоуста у святителя в молитвах просят о помощи в обучении, исцеления от дефектов речи, избавления от переживаний, а также о благополучия в браке.

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Ивану Златоусту принято молиться о наказании для взяточников и мошенников, выведя их на чистую воду. При этом нельзя проклинать мошенников, чтобы не прогневить Бога. Сегодня нельзя ругаться, "иначе Бог никогда молитв не услышит".

В этот день активно следили за погодой. Считалось, что на Златоуста зима утверждается в своих правах. На улице холодает и усиливается мороз, а земля погружается в сон до весны. По народным приметам, если каркают вороны - к потеплению. Уголь в печи ярко тлеет - будет ненастье. Снег падает крупными хлопьями - к небольшому морозу. Если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай.

Если отправиться в путешествие 26 ноября, оно будет удачным. Людям, чьи имена начинаются на букву "И", в этот день улыбнется удача.

Одна из самых необычных и ярких традиций в День памяти Ивана Златоуста - готовить пельмени и вареники. Хозяйки садились за их лепку - готовили не только к ужину, а и про запас на зиму. Начинки были разными: как мясными, так и овощными.

По церковному календарю 10 ноября отмечается день памяти Параскевы Пятницы. Эта святая считается покровительницей женщин. Ей молятся о здоровье матерей и детей, удачном замужестве, семейном благополучии, исцелении от болезней глаз.

УНИАН
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Дата
26
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В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

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