Сегодня чтят Святую Параскеву Пятницу: приметы и что нельзя делать в этот день

Святой Параскеве Пятнице молятся о здоровье матерей и детей.

По церковному календарю 10 ноября отмечается день памяти Параскевы Пятницы. Эта святая считается покровительницей женщин. Ей молятся о здоровье матерей и детей, удачном замужестве, семейном благополучии, исцелении от болезней глаз.

Народные приметы

Если до этого дня листья с вишни не опали, то тепло продержится еще долго.

Если на деревьях иней, то будет мороз.

Утром туман - к оттепели.

Если вокруг месяца круг, будет буря.

Пока все листья с вишни не опадут, зима не наступит.

Увидеть в этот день белку - к потеплению.

Что нельзя сегодня делать

10 ноября нельзя прясть, но шить нельзя. Раньше девушки вечером собирались за какой-нибудь работой и разговаривали. Верили, что если помолиться великомученице в этот день, то скоро замуж выйдешь.

Кто 10 ноября много смеется, потом будет плакать. Поэтому старались особо не веселиться и вести себя сдержанно.

Нельзя мыть пол, иначе на том свете придется в помоях валяться.

Запрещается чистить дымоход, так как может произойти несчастье.

Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день. Считается, что вместе с деньгами вы передаете в чужие руки судьбу будущего малыша.

Нельзя купаться, мыть голову и по возможности посуду. Старайтесь в этот день меньше контактировать с водой.

Именины: кто празднует день ангела

Именины отмечают владельцы таких имен: Арсен, Георгий, Иван, Кузьма, Николай, Павел, Тимофей, Анна, Параскева, Андрей, Дмитрий, Юстин, Стефан.

10 ноября отмечают Международный день бухгалтера и Всемирный день науки во имя мира и развития.