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вторник, 18 февраля 2020 00:03

В центре города нашли подземный ход

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В центре города нашли подземный ход
В Севастополе нашли подземный ход. Фото Музей

На площади Лазарева в оккупированном Севастополе нашли подземный ход XIX в.

Его нашли строители при проведении работ по реконструкции, передает "Радио Свобода".

Специалисты решили законсервировать его, сказала первый заместитель директора музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Сарапулкина.

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"Мы предлагаем накрыть вход в него полностью плитой, затем проложить гидроизоляцию, затем проложить сигнальную ленту, далее копать нельзя - вдруг какой-то ремонт или еще что-то будет через 200 лет. Я не знаю, правда, сколько эти ленты сохраняются. В дальнейшем насыпать вручную грунт на уровень 1 метр", - сказала она.

Изучать подземный ход пока не будут. Он рухнул в нескольких местах.

В Виннице нашли неизвестные подземные коридоры и арки из кирпича. На них наткнулись строители, которые проводили подготовку к строительству нового торгово-офисного центра. Когда-то на этом месте стоял 2-этажный дом.

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