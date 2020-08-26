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среда, 26 августа 2020 17:27

Узнали причины смерти мумифицированных египтянами животных

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Узнали причины смерти мумифицированных египтянами животных
Древние египтяне могли выращивать животных на убой для религиозных целей. Фото: sciencenews.org

Ученые из британского Суонсийского университета просканировали 3 древнеегипетские мумии животных и раскрыли причины их гибели.

Ранее предполагали, что внутри выбранных образцов находились останки домашней кошки, рептилии и птицы, однако их порода, вид и возраст оставались неизвестными. Компьютерная томография позволила установить, что кошке было 5 месяцев, а смерть наступила в результате удушения, пишет Computerra.

Вторая мумия принадлежала евразийской пустельге - птице из семейства соколиных. Она умерла при естественных обстоятельствах. Третья мумия принадлежала молодой египетской кобре, которую люди также жестоко убили. Ей сломали шею, вырвали клыки и повредили почки, вероятно, не давая воды.

Ученые отмечают, что животных могли растить на убой и использовали при комплексных религиозных обрядах, в частности, для жертвоприношений богам. Все они имели символическое значение - например, кобры считались детьми бога Ра, талисманами от опасностей. Пустельга была связана с богом Гором.

Исследователи подчеркивают, что даже в культуре, где определенные животные считались священными посланцами богов, отношения людей с природой были напряженными.

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Ученые исследовали 2 малых саркофага, хранящиеся в Израильском национальном морском музее Хайфы. Содержание реликвий ошеломило их. Старые записи музея свидетельствовали, что саркофагам более 2 тысяч лет, а внутри хранились мумифицированные сердца. Это вызвало сомнения, ведь обычно сердца не удаляли с тела покойного.

Когда исследователи провели КТ-сканирование и заглянули внутрь, то не увидели никаких органов или человеческих останков. Одна из "мумий" в саркофаге была плотно забита злаковыми зернами и грязью. Другой саркофаг содержал останки птицы без левой лапы и со сломанной шеей, вероятно, сокола.

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