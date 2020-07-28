Ученых удивило содержание древних саркофагов

Ученые исследовали 2 маленьких саркофага, хранящиеся в израильском национальном морском музее Хайфы. Содержание реликвий ошеломило их.

Старые записи музея свидетельствовали, что саркофагам более 2 тыс. лет, а внутри хранились мумифицированные сердца. Это вызвало сомнения, ведь обычно сердца не удаляли с тела покойного. Древние египтяне верили, что после смерти их ждет суд Осириса где сердце будут взвешивать против пера богини истины Маат. Так боги проверяли, насколько праведно жил человек, что и решало судьбу его души, сообщает Live Science.

Когда исследователи провели КТ-сканирование и заглянули внутрь то не увидели никаких органов или человеческих останков. Одна из "мумий" в саркофаге была плотно забита злаковыми зернами и грязью. Другой саркофаг содержал останки птицы без левой лапы и со сломанной шеей, вероятно, сокола.

Ученые рассказывают, что "зерновые" или "кукурузные" мумии создавали в честь бога Осириса - смешение грязи с зерном, которое проростало, символизировало смерть, жизнь и плодородие. Другая мумия представляла бога Гора - символ власти фараона.

Сейчас в музее планируют открыть отдельную выставку, сосредоточенную вокруг этих двух саркофагов и в конце-концов определить их настоящий возраст.

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Автор: livescience.com В маленьких саркофагах нашли "кукурузную" мумию и мумию сокола

В феврале 2020 года музейщики Гарвадского семитского музея обнаружили изображение бога солнца Ра под крышкой саркофага жреца Анк-Хонсу. Священнослужитель жил при XXII династии, правившей с 945 - 712 гг. до н.э. Саркофаг показали в 3D.