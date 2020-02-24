Под крышкой египетского саркофага обнаружили неожиданную находку

Внутри саркофага нашли изображение бога солнца Ра и историю жизни покойника Фото: harvard.edu

Музейщики обнаружили изображение бога солнца Ра под крышкой саркофага жреца Анк-Хонсу. Священнослужитель жил при XXII династии, правившей с 945 - 712 гг. до н.э. Саркофаг показали в 3D.

Он хранился в Гарвадской семитском музее около 118 лет. Мумию изъяли сразу по прибытии в учреждение. Недавно саркофаг открыли для создания цифровой модели. Деревянный гроб содержит рисунки расписанные желтой, оранжевой, зеленой и голубой красками. Внутри, кроме изображения бога, обнаружили надпись "Ра-Хорахти, великий Бог, Властитель Небес" и другие иероглифы, сообщает The History Blog.

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Иероглифы рассказывают, что Анк-Хонсу был привратник в храме Амона-Ра в Карнаке в древних Фивах - современный Луксор. Должность получил в наследство от своего отца Анк-ан-Амуна. Внутренняя находка стала для ученых неожиданностью, так как в последний раз саркофаг открывали 30 лет назад, но его интерьер или не задокументировали совсем, или потеряли записи.

Саркофаг подарил музею бизнесмен и египтолог Теодор Дэвис, который спонсировал раскопки в Долине царей. В его команде работал и Говард Картер - известный первооткрыватель гробницы фараона Тутанхамона.

Исследователям удалось открыть таинственный деревянный сундук из гробницы фараона Тутанхамона. Он оказался абсолютно пустым. Дальнейший анализ показал, что он не принадлежал лично фараону, а им владела его жена Анхесенамо