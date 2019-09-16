Как Тутанхамон пошутил над исследователями его сокровищ

Деревянный сундук царицы Анхесенамон находится в Каирском музее Фото: lenta.ua

Исследователям удалось открыть таинственный деревянный сундук из гробницы фараона Тутанхамона. Он оказался абсолютно пустым.

Дальнейший анализ показал, что он не принадлежал лично фараону, а им владела его жена Анхесенамон, сообщает lenta.ua.

"Мы почувствовали запах дерева и смолы. Несмотря на то, что сундук пуст, он имеет отношение к истории. Это захватывающее", - отметили разочарованные историки.

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Гробницу Тутанхамона открыли в 1922-м британские исследователи Говард Картер и лорд Джордж Карнарвон. Несмотря на неоднократные разграбления, там находилось много ценных артефактов. Тысячи загадочных предметов готовят к новой выставке в Каирском музее в Египте.

Из гробницы фараона Тутанхамона впервые с 1922-го для проведения реставрационных работ вытащили большой позолоченный гроб. Подняли крупнейший из трех гробов Тутанхамона, обнаруженных в гробнице. Они были установлены друг в друга. Наименьший гроб изготовлен ​​из чистого золота. Два других гроба сделаны из дерева, но покрыты тонким слоем золота. Маленький и средний саркофаги еще в 1922-м были изъяты из гробницы и перевезены в Большой Египетский музей в Гизе.