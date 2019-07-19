Из гробницы Тутанхамона вынесли самый большой гроб

С гробницы фараона Тутанхамона впервые с 1922 года для проведения реставрационных работ вытащили большой позолоченный гроб.
Изъяли крупнейший из трех гробов Тутанхамона, обнаруженных в гробнице. Они были установлены друг в друга. Наименьший гроб изготовлен из чистого золота, сообщает Ahram Online.
Два других гроба созданы из дерева, но покрыты тонким слоем золота. Маленький и средний саркофаги еще в 1922 году были изъяты из гробницы и перевезены в Большой Египетский музей в Гизе.
Спустя почти столетие к ним присоединится и большая гроб. Его отправили на реставрацию, которая займет не менее 8 месяцев. Затем гроб выставят в музее.
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При очередном обследовании в позолоченном слое обнаружили трещины. Решение о проведении реставрационных работ было принято постоянным Комитетом по делам древностей Египта.
Отреставрированный гроб представят публике в 2020 году. Впервые за прошедшее столетие саркофаги Тутанхамона снова окажутся рядом.
Археологи нашли ритуальные предметы бронзового века (II-I тыс. до н.э.) в пещере Барадла в Венгрии. Ученые отмечают, что все находки - преимущественно бронзовые диски, подвески и рисованная керамика. Они имели большое значение для тогдашних людей. Рядом обнаружили много костей животных и свидетельств жертвоприношений.
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