Из гробницы Тутанхамона вынесли самый большой гроб

Гроб передадут реставраторам. Фото: Grand Egyptian Museum

С гробницы фараона Тутанхамона впервые с 1922 года для проведения реставрационных работ вытащили большой позолоченный гроб.

Изъяли крупнейший из трех гробов Тутанхамона, обнаруженных в гробнице. Они были установлены друг в друга. Наименьший гроб изготовлен ​​из чистого золота, сообщает Ahram Online.

Два других гроба созданы из дерева, но покрыты тонким слоем золота. Маленький и средний саркофаги еще в 1922 году были изъяты из гробницы и перевезены в Большой Египетский музей в Гизе.

Спустя почти столетие к ним присоединится и большая гроб. Его отправили на реставрацию, которая займет не менее 8 месяцев. Затем гроб выставят в музее.

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При очередном обследовании в позолоченном слое обнаружили трещины. Решение о проведении реставрационных работ было принято постоянным Комитетом по делам древностей Египта.

Отреставрированный гроб представят публике в 2020 году. Впервые за прошедшее столетие саркофаги Тутанхамона снова окажутся рядом.

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