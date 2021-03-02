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вторник, 02 марта 2021 18:26

Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей

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В Государственном архиве Ровенской области обнаружили документы о перезахоронении советской властью 1961 года останков князей Любомирских из крипты костела Святого Антония в Ровно на Дубенское кладбище. Исследователи взялись определять место захоронения. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала работница архива и первооткрыватель документов Людмила Леонова.

"Эти документы я нашла раньше, но не было возможности обработать. Знала, что там есть решение городского совета. Решения преимущественно всегда прямые и сухие. Но я надеялась на более широкую информацию. И действительно, обнаружила акт о выполнении работ", - говорит Людмила Леонова.

В те времена власти решили закрыть костел, обвиняя римско-католическую общину в "несоблюдении соглашения о поддержке его состояния". Здание пришло в упадок. Особенно в подвале, где хранились гробы князей и членов их семьи.

"Его закрыли и передали конторе "Укрхроника". Там начал действовать кинотеатр документальных фильмов. Советской власти нужно было убрать все "враждебное" и уничтожить более 200-летнюю память о князьях-строителях города. Якобы строить могла только она. Поэтому было недопустимо, чтобы на кладбище стояли их надгробия", - считает архивист.

Для перезахоронения 1961-го создали специальную комиссию. Ее председателем был назначен Алексей Мартынов, также входили заведующий горкоммунхоза Михаил Печеный, заведующий похоронным бюро Иван Ковалюк, врач горсанслужбы Майя Кедалова, преподаватель партшколы Леонид Сердюк, директор городского музея Александр Молчанов, работник горотдела милиции Степан Деревлев.

Автор: retrorivne.com.ua
  Акт о перезахоронении из Государственного архива Ровенской области
Акт о перезахоронении из Государственного архива Ровенской области

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"16 июня перезахоронили останки 11 человек. 9 установили и записали, а 2 надгробий не обнаружили. Не знали, чьи это останки. Вместе с гробами закопали и надгробия. По документам, на кладбище похоронили Юзефа Любомирского - 3-го князя города из рода Любомирских с 7, и его жену Людвику Сосновскую. Она была известна, пожалуй, еще более чем князь, ее любил национальный герой Польши Тадеуш Костюшко. Он несколько раз приезжал в город, чтобы с ней встретиться", - отмечает исследовательница.

Рядом с ними лежал князь Фредерик Любомирский. Известен тем, что построил 1839 года в городе 1-е среднее учебное заведение - Ровенскую гимназию. Это одно из старейших сохранившихся зданий города. Фредерик финансировал и ровенские приходские училища. Хотел поднять престиж города.

Среди перезахороненных - останки Станислава Любомирского. Он построил частную электростанцию, которая освещала его имение и центральные улицы Ровно. Мечтал проложить трамвайную линию и даже вел переговоры с Винницкой городской думой с просьбой помочь. Умер 1919 года.

В горсовете готовы профинансировать поиски останков князей Любомирских и создание символического памятника.

"Старое кладбище расположено на улице Дубенской и состоит из 3 участков: католического, православного и воинских захоронений. Большинство считает, что Любомирских похоронили на католической части, но никто не знает точного места. Обращались к городскому главе, и он сказал, что обсуждать это нужно с историками, установить достоверность, а тогда власть будет готова профинансировать поиски. Прошел месяц, но этот вопрос больше не поднимался. К делу подключились представители одной из ветвей Любомирских, также недавно сообщили потомку князей - Алексу Любомирскому, фотографу из Нью-Йорка", - говорит Людмила Леонова.

В костеле действует мощный центр культуры города - филармония и органный зал. Представители католической общины и религиозных общин других городов уже обращались с просьбой вернуть храм, но на это не пошли. Также перезахоронение останков князей в соборе в случае их обнаружения, вероятно, невозможно. Но многие жители Ровно поддерживают идею создания памятника или хотя бы установления мемориальной доски.

Известно, что последний князь города Адам Любомирский также умер в Ровно. Развивал город, при жизни отдавал свой парк с поместьем для проведения волынских торгов - большой ярмарки. Она была 3-й по значению после львовских и познанских торгов. Советы арестовали его в начале Второй мировой войны за то, что был князем и богатым человеком. Удерживали в городской тюрьме, где умер от туберкулеза. Где похоронили - неизвестно.

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