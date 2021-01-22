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суббота, 23 января 2021 01:13

Узнали, какими были первые деньги в Европе

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Узнали, какими были первые деньги в Европе
Первыми деньгами Европы бронзового века были мелкие бронзовые предметы Фото: MHG Kuijpers

Ученые установили, что в Европе раннего бронзового века деньгами служили небольшие бронзовые предметы. К такому выводу пришли, находя одинаковые артефакты в течение многих лет раскопок.

В южной части Центральной Европы - в южной Германии, Чехии и Австрии деньгами были бронзовые полоски и кольца, а в северной и северо-восточной Германии и Польше - бронзовые топоры. Все артефакты одновременно встречаются в центральной Германии и исторических областях Богемии и Моравии, что в Чехии, передает "Урядовий Кур'єр".

Также среди артефактов находили разрезанные и связаны вместе. По мнению исследователей, это говорит о развитии инструментов взвешивания и системы расчета.

"Мы предполагаем, что производство практически полностью идентичных копий колец, пластин и лезвий топоров и их использование в качестве товарных денег привело к более широкому признанию весовых стандартов и возникновению системы взвешивания в Центральной Европе", - отметили исследователи

В конце бронзового века в кладах начали появляться мелкие предметы изготовленные из золота.

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Недавно археологи из университета Хайфы нашли клад с поддельными древнеегипетским серебряными слитками в древних городах Бейт-Шеан и Мегиддо на севере Израиля. Находки датировали XII в. до н.э.

По словам ученых, всего в 8 из 35 кладов из Ханаана обнаружили покрытые серебром слитки меди. Все имели идентичный внешний вид с настоящими драгоценными, впрочем, значительно меньшую ценность.

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