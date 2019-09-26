Узнали, как древние люди использовали кувшины с дырками сбоку

Исследователям из Бристольского университета в Англии удалось установить назначение древних керамических сосудов со специальным носиком. Они убеждены, что с их помощью отлучали детей от грудного кормления.

Химический анализ остатков в сосудах указывает, что животное молоко использовали как дополнительную пищу для младенцев, пишет Gizmodo.

Сами находки датируются периодом от 1200 до 450 г. до н.э. Имеют носик для сосания жидкости, как современные детские бутылочки и соски. В 2-х из них находились жирные кислоты молока жвачных животных - коров, овец, коз. В 3-м горшке нашли кислоты нежвачных животных - свиньи или даже человека.

Ученые не знают, почему молоко животного происхождения вводилось в качестве пищевой добавки, но убеждены, что это связано с переходом от кочевого образа жизни к оседлому.

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Автор: gizmodo.com Странные керамические сосуды использовали, чтобы отлучить детей от грудного молока

Археологи нашли древний детский туалет при раскопе древнеримской крепости Нове в Болгарии. Глиняный горшок имеет 50 см в глубину, плоское дно и расширенный верхний край. У изделия отсутствуют ручки. Маленький ребенок мог забираться на расширенный край горшка и использовать его в качестве сидения.