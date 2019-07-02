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среда, 03 июля 2019 11:24

Нашли горшок, на который сажали детей древние римляне

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Автор: The History Blog
  Нашли древнеримский детский туалет
Нашли древнеримский детский туалет
Археологи нашли древний детский туалет при раскопе древнеримской крепости Нове в Болгарии. Глиняный горшок имеет 50 см в глубину, плоское дно и расширенный верхний край. У изделия отсутствуют ручки. Маленький ребенок мог забираться на расширенный край горшка и использовать его в качестве сидения.

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Находку откопали на южной стороне римской виллы II-III в. н.э. Комнату с уборной соединяет глиняный трубопровод. Горшки использовали как предметы общего пользования. Всего таких изделий нашли 4, все они относительно небольшие и все в южной части дома. Вероятно, их поместили в детские для ночного использования. Взрослые чаще пользовались туалетом, сообщает The History Blog.

В Польше нашли уникальное римское поселение, которому более 2 тыс. лет. На него наткнулись в Национальном парке "Тухольские боры" на севере страны. Там ученые сделали анализы почвы и обнаружили пыльцу ржи.

Во время раскопок обнаружили могилу. Потом поняли, что это место жилого комплекса в котором было развитым хозяйство.

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