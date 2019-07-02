Нашли горшок, на который сажали детей древние римляне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под жилым домом нашли саркофаг древних римлян
Находку откопали на южной стороне римской виллы II-III в. н.э. Комнату с уборной соединяет глиняный трубопровод. Горшки использовали как предметы общего пользования. Всего таких изделий нашли 4, все они относительно небольшие и все в южной части дома. Вероятно, их поместили в детские для ночного использования. Взрослые чаще пользовались туалетом, сообщает The History Blog.
В Польше нашли уникальное римское поселение, которому более 2 тыс. лет. На него наткнулись в Национальном парке "Тухольские боры" на севере страны. Там ученые сделали анализы почвы и обнаружили пыльцу ржи.
Во время раскопок обнаружили могилу. Потом поняли, что это место жилого комплекса в котором было развитым хозяйство.
Комментарии