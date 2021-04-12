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понедельник, 12 апреля 2021 14:41

Узнали больше о корабле, затонувшем 250 лет назад

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Узнали больше о корабле, затонувшем 250 лет назад
Корабль затонувший недалеко от Садана перевозил преимущественно зерно Фото: РГО

Подводные археологи из египетского Александрийского университета обнаружили новые части корабля, затонувшего около 250 лет назад у острова Садана в Красном море.

Впервые на остатки судна наткнулись еще в 1994 году члены экспедиции Морского археологического центра США. Их коллеги из Александрийского университета работали на том месте с 2017 года. Хотели задокументировать остатки с помощью фотограмметрической технологии. Это позволило бы создать точную 3D-модель корабля, информирует DIP.

В ходе новой экспедиции они обнаружили переднюю и центральную части судна. Установили, что было торговым. Перевозило разнообразный груз, в частности фарфор, глиняные сосуды различной формы и размеров, заполненные преимущественно зерном.

Также исследователи узнали, что кораблекрушение вызвало столкновения с коралловыми рифами. Вероятно, судно шло из Юго-Восточной Азии в Египет.

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Недавно исследователи идентифицировали затонувшее в Днепре судно как грузовой корабль или паром.

Археолог Дмитрий Кобалия рассказал, что этот корабль затонул в период с XVIII в. до начала XX в. Его обнаружили в 1970-х. Но тогда не понимали, что это за судно.

Корабль лежит на глубине 6 м. Некоторые его детали оторвало якорями и рыболовными сетями. Корпус судна уткнулся носом в грунт. Кормовая часть была подмыта течением и разрушилась под собственным весом.

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