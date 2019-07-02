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вторник, 02 июля 2019 11:05

Утвердили закон о гражданстве Украинского государства

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Утвердили закон о гражданстве Украинского государства
Павел Скоропадский утвердил закон о гражданстве. Фото: golos.kyivcity.gov.ua

Гетман Павел Скоропадский утвердил закон о гражданстве Украинского государства 2 июля 1918-го.

Украинским гражданам запрещалось одновременно быть подданными другого государства. В Украине они получали права и обязанности. Должны были заботиться о благосостоянии государства.

Гражданами Украинского государства признавали российских граждан, находящихся на его территории. Все лица, родившиеся в Украине, имели право на гражданство. Они должны были подать соответствующее заявление в течение года после достижения совершеннолетия.

Право на украинское гражданство предоставлялось лицам, рожденным гражданами Украинского государства в браке с одним иностранцем, усыновленным иностранцем до 17 лет, путем натурализации в случае пребывания на территории Украины в течение 3-х лет и способностью прокормить себя и семью.

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Если лицо принимало гражданство другого государства, то теряла украинское.

Для получения гражданства нужно было прочитать "Заприсяжное обещание". В нем человек обещал быть верным Украинскому государству, оберегать ее и повиноваться власти.

Гетман Украинского государства Павел Скоропадский узаконил самостоятельность Украинской церкви 12 ноября 1918-го. Миряне и духовенство Украины выступали за независимость от Московского патриархата. Политическая нестабильность в стране и агрессия со стороны большевиков не давали возможности Украинской церкви получить статус национальной. В середине 1917-го владыка Алексей выдал молитвенник на украинском языке. Но почти вся православная иерархия состояла из русских с антиукраинской позицией.

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Дата
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