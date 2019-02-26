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вторник, 26 февраля 2019 23:13

Установили причину гибели древней империи

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Установили причину гибели древней империи
Люди постепенно покинули город Ангкор. Фото: realist.online

Самый большой древний камбоджийский город Ангкор не был заброшенным жителями, а численность его населения постепенно падала, что привело к упадку древнего мегаполиса.

Такие выводы сделала группа исследователей из Университета Сиднея, сообщает Phys.org.

Ученые изучали элементы осадочных пород из рва, окружающего Ангкор-Тхом. Археологам удалось отследить, как в течение длительных периодов времени менялась интенсивность земледелия жителей мегаполиса.

В первые десятилетия XIV века следы эрозии почвы и вырубки лесов, а также продуктов горения встречались все реже. К концу века ров был покрыт болотной растительностью, что свидетельствует о том, что каналом перестали пользоваться.

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Таким образом, историки поняли, что гибель Ангкор-Тхома не была вызвана крахом инфраструктуры или вторжением армии Аютия - тайского государства, существовавшего с 1351 по 1767 год. Причиной исчезновения древней цивилизации стал именно постепенный отток городского населения.

Ангкор был центром кхмерской империи, просуществовавшей с IX по XV век. Ранее считалось, что города были разрушены из-за влияния агрессивных соседних государств или в результате демографической катастрофы.

Французский путешественник Анри Муо обнаружил в джунглях Камбоджи 22 января 1861 храмовый комплекс Ангкор-Ват. Его построили в XII веке во времена короля Сурьявармана II. Ангкор-Ват дословно переводится как Город-Храм.

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