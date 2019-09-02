Успешный военный поход закончился мирным договором

Русь и Византия подписали мирный договор 2 сентября 911 года.
Мир установили после удачного похода князя Олега на византийскую столицу Константинополь.
Договор устанавливал дружеские отношения Византии и Руси. Определял порядок выкупа пленных, наказания за уголовные преступления, совершенные греческими и русскими купцами в Византии, правила ведения судебного процесса и наследования.
Русские купцы получили право полгода жить в Константинополе. Византия обязывалась содержать их в течение этого времени за счет казны. Купцам предоставили право беспошлинной торговли в Византии. Позволяли нанимать русичей на военную службу в Византии.
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Соглашение имело варианты на греческом и старославянском языках. Греческий не сохранился.
Недалеко от города Сокиряны Черновицкой области нашли оружие времен Киевской Руси. Это боевые топоры, которыми более 1 тыс. лет назад пользовались воины великих киевских князей.
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