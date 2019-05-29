Усилили русификацию Украины

На Ташкентской лингвистической конференции 29 мая 1979-го утвердили план окончательной русификации республик СССР. "Русский язык - язык дружбы народов", - звучал лозунг собрания.

Автор: Календар українця Количество научных трудов изданных в Украине.

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В то время в Украине практически исчезли украинские детские садики. В вузах, даже в Западной Украине, преподавали на русском языке.

Министерство высшего и среднего специального образования УССР ввело специальную форму отчетности ректоров вузов о перечне специальных дисциплин, которые преподавались на русском.

Политика русификации была характерной на протяжении всего XX в. Постановление ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР "О преподавании отечественной истории в школах СССР" издали 15 мая 1934-го. Документом обязали школы всех республик изучать реабилитированную историю Российской империи и истории ВКП(б) на русском языке. Истории Украины не существовало. Только во времена Леонида Брежнева в школах появился предмет "История Украины". На его изучение выделили 32 ч. на 2 года.