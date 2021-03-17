Уроженка Киева заняла высокий пост в Израиле

Голда Меир на встрече с президентом США Джоном Кеннеди Фото: wikipedia

17 марта 1969 года 4-м премьер-министром Израиля стала уроженка Украины Голда Меир.

Женщина родилась в 1898 году в Киеве в семье плотника Моше-Ицхака Мабовича и Блюмы Найдич из белорусского Пинска. В 1903-м, после черносотенных еврейских погромов в Киеве, семья вернулась в Пинск, а через 3 года перебралась в США. Там Голда присоединилась к сионистскому движению. Зимой 1918 года стала самой молодой делегаткой Еврейского конгресса, проходившего в Филадельфии.

В 1921 году Голда Мабович переехала в Палестину. Вступила в кибуц в Мерхавии. Занималась сбором миндаля, работой в саду и приготовлением пищи для общины. После переезда в Иерусалим включилась в политическую жизнь страны. Познакомилась с Давидом Бен-Гурионом и Ицхаком Бен-Цви, которые ранее формировали еврейский легион для освобождения Палестины.

Во время противостояния с арабскими странами и британской подмандатной властью, Голда неоднократно возвращалась в Америку и собирала деньги для поддержки движения. В начале 1948 года собрала $50 млн от американской еврейской общины. Средства использовали для закупки оружия в Европе. Бен-Гурион вспоминал, что этот успех сделал возможным создание государства.

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14 мая 1948-го, в день окончания действия британского мандата над Палестиной, в Тель-Авиве Бен-Гурион зачитал прокламацию о создании государства Израиль. Под декларацией подписались 24 самых влиятельных политика, в том числе и Голда.

После провозглашения независимости она стала первым послом Израиля в СССР, впоследствии министром труда. Пребывая в должности разработала план грандиозного строительства жилья, благодаря которому тысячи людей получили квартиры, а также план построения дорог. Позже Меир возглавила министерство иностранных дел.

Став премьер-министром снизила налоги для бедных слоев населения, утвердила программу построения жилья для рабочих. Пыталась сдерживать конфликты с арабскими странами. Ее торжественно принял Папа Римский Павел VI.

Но в те времена внешние противоречия нарастали. В октябре 1973 года между Израилем и коалицией Сирии, Египта, Ирака и Иордании начался вооруженный конфликт, известный как война Судного дня. Продолжался 18 суток и завершился победой Израиля. Но после начались антиправительственные акции протеста. Политиков обвиняли в неготовности к войне и военных неудачах. Создали специальную комиссию для расследования.

Голду Меир не обвинили, но, считая себя виновной в начале войны, 11 апреля 1974 она подала в отставку.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создания независимого еврейского государства. Это привело к вооруженным столкновениям между арабами и евреями. В 1947 году в Палестине проживало 1.2 миллиона арабов и 650 000 евреев. Согласно решению ООН, территория еврейского государства должна включать прибрежную равнину (за исключением Яффских анклава), Восточную Галилею и малонаселенную пустыню Негев (для будущих переселенцев) арабы же получали большую часть Иудеи и Самарии, Северо-Западную Галилею, сектор Газа части Негева и Яффский анклав. Иерусалим объявлялся международным подопечной территорией, открытой для обоих народов. В мае 1948 года на следующий день после вывода из Палестины британских войск и провозглашения государства Израиль началась первая арабо-израильская война - страна была атакована Трансиордании (ныне Иордания), Египтом, Сирией, Ираком и Ливаном.