Уникальные архивные документы сделают доступными онлайн

Оцифруют рукописи из Музея книги и книгопечатания в Остроге. Фото: istpravda.com.ua

Музей книги и книгопечатания в Остроге Ровенской области оцифрует древние рукописи.

В этом поможет Музей и библиотека рукописей Хилл, работающий при Университете Аббатства Сейнт-Джон в США, сообщает "Локальная история".

"У нас был проект "Малые города - большие впечатления", во время которого провели выставку, где экспонаты книги были в витринах, а рядом лежали планшеты с оцифрованными копиями, можно было "полистать". Это увидели представители американского проекту в Украине, обратились к нам с того началась наше сотрудничество, в ноябре прошлого года мы начали оцифровывать", - сказал директор по научной работе государственного историко-культурного заповедника Острога Андрей Брижук.

Работники Острожского музея отсканируют рукописи, соберут цифровые копии на жестком диске и отправят его по почте в Университет Аббатства Сент-Джон в США. Уже создали цифровые копии около 50 рукописей.

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"Это очень большой объем файлов, чтобы ничего не потерялось, их присылают следующим образом. Далее оцифрованные копии обнародуют на сайте библиотеки, где у них есть соответствующий раздел", - добавил Брижук.

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