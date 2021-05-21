Уникальные архивные документы сделают доступными онлайн

 
Ексклюзивы
1/5
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 369
Кличко хотят прижать - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать - что думают киевляне об обысках в КГГА
Просмотров: 414
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 513
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
1 Просмотров: 279
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
1 Просмотров: 396
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 234
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Просмотров: 1629
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
Просмотров: 144
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
Просмотров: 1935
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
7
4
10
10
5
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
Видео
Все видео
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Мужчина копал колодец и наткнулся на человеческий скелет
Мужчина копал колодец и наткнулся на человеческий скелет
Интервью
1/5
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 189
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 234
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 423
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 5436
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 81
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
суббота, 22 мая 2021 01:13

Уникальные архивные документы сделают доступными онлайн

  Комментировать
Уникальные архивные документы сделают доступными онлайн
Оцифруют рукописи из Музея книги и книгопечатания в Остроге. Фото: istpravda.com.ua

Музей книги и книгопечатания в Остроге Ровенской области оцифрует древние рукописи.

В этом поможет Музей и библиотека рукописей Хилл, работающий при Университете Аббатства Сейнт-Джон в США, сообщает "Локальная история".

"У нас был проект "Малые города - большие впечатления", во время которого провели выставку, где экспонаты книги были в витринах, а рядом лежали планшеты с оцифрованными копиями, можно было "полистать". Это увидели представители американского проекту в Украине, обратились к нам с того началась наше сотрудничество, в ноябре прошлого года мы начали оцифровывать", - сказал директор по научной работе государственного историко-культурного заповедника Острога Андрей Брижук.

Работники Острожского музея отсканируют рукописи, соберут цифровые копии на жестком диске и отправят его по почте в Университет Аббатства Сент-Джон в США. Уже создали цифровые копии около 50 рукописей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изучают уникальный фотоальбом КГБ

"Это очень большой объем файлов, чтобы ничего не потерялось, их присылают следующим образом. Далее оцифрованные копии обнародуют на сайте библиотеки, где у них есть соответствующий раздел", - добавил Брижук.

Оригинал конституции Пилипа Орлика 1710 года, который впервые привезут в Украину к 30-летию Независимости, будет выставлен на обозрение всех желающих в заповеднике "София Киевская". Документ можно будет увидеть уже летом, а затем он вернется в Швецию, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уникальные архивные документы сделают доступными онлайн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму 1 Просмотров: 24615
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 13491
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 11853
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 9342
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
28
 Просмотров: 5472
История
Конституцию Орлика впервые выставят в Украине: где можно будет увидеть
Конституцию Орлика впервые выставят в Украине: где можно будет увидеть Просмотров: 162
Древнеегипетское украшение нашли на Полтавщине
Древнеегипетское украшение нашли на Полтавщине Просмотров: 198
Власть захотела в корне изменить жизнь сел
Власть захотела в корне изменить жизнь сел
 Просмотров: 297
Начали издавать "Украинский альманах"
Начали издавать "Украинский альманах"
 Просмотров: 63
В столице установят мемориальную доску в честь консульства Белорусской Народной Республики
В столице установят мемориальную доску в честь консульства Белорусской Народной Республики Просмотров: 108
Больше всего комментируют
12
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
8
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
7
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
4
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
4
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
Голосов: 1507
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть