Уничтожил 52 танка в 28 боях - погиб лучший танкист в истории войны

Лучший танкист времен Второй мировой войны Дмитрий Лавриненко погиб 18 декабря 1941-го. За 2,5 месяца принял участие в 28 боях, в которых уничтожил 52 танка противника.
Лавриненко родился в семье кубанского казака в станице Бесстрашная, что на территории Краснодарского края России. По национальности - украинец.
Окончил школу и учительские курсы в Армавире 1931-го. В 1931-1933-х работал школьным учителем на хуторе Сладкий Армавирского района. В 1933-1934-х - статистик конторы совхоза, кассир сберкассы в деревне Новокубанская.
1934-го добровольцем вступил в ряды Красной армии, был направлен в кавалерию. В мае 1938-го окончил Ульяновское танковое училище. Участвовал в походах в Западную Украину и Бессарабию. Занимал должность командира танкового взвода 15 танковой дивизии 16 механизированного корпуса, а затем - 4 бригады.
В бою действовал активно и изобретательно. Даже находясь в обороне, Лавриненко не ожидал противника, а шел в бой. Трижды горел в танке.
Свой последний танк Лавриненко уничтожил в боях на подступах к Волоколамску 18 декабря 1941-го. Его передовой отряд прорвался в район Гряды-Чисмена и застал немцев врасплох. Не дожидаясь подхода главных сил, Лавриненко решил атаковать.
Обнаружив у себя в тылу движение немецких танков, Лавриненко вернул свою роту и повел в атаку до Горюнов. Как раз в это время пришло подкрепление. Потерпев неудачу, противник обрушил на Горюнов шквальный огонь из тяжелых минометов. Лавриненко пошел доложить полковнику обстановку и получил приказ двигаться вперед. Возвращаясь к своему танку, вдруг упал в снег. Его убил осколок мины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый мурал посвятили выходу исторического украинского фильма
Танкиста похоронили в братской могиле села Деньков Истринского района Московской области. Прожил 27 лет.
5 мая 1990-го Дмитрию Лавриненко присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Танкист был женат на медсестре Нине. Поженились в Виннице летом 1941-го. Она также погибла во время войны.
Комментарии1