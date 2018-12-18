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вторник, 18 декабря 2018 16:20

Уничтожил 52 танка в 28 боях - погиб лучший танкист в истории войны

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Автор: wikimedia.org
  Дмитрий Лавриненко окончил Ульяновское танковое училище
Дмитрий Лавриненко окончил Ульяновское танковое училище

Лучший танкист времен Второй мировой войны Дмитрий Лавриненко погиб 18 декабря 1941-го. За 2,5 месяца принял участие в 28 боях, в которых уничтожил 52 танка противника.

Лавриненко родился в семье кубанского казака в станице Бесстрашная, что на территории Краснодарского края России. По национальности - украинец.

Окончил школу и учительские курсы в Армавире 1931-го. В 1931-1933-х работал школьным учителем на хуторе Сладкий Армавирского района. В 1933-1934-х - статистик конторы совхоза, кассир сберкассы в деревне Новокубанская.

1934-го добровольцем вступил в ряды Красной армии, был направлен в кавалерию. В мае 1938-го окончил Ульяновское танковое училище. Участвовал в походах в Западную Украину и Бессарабию. Занимал должность командира танкового взвода 15 танковой дивизии 16 механизированного корпуса, а затем - 4 бригады.

В бою действовал активно и изобретательно. Даже находясь в обороне, Лавриненко не ожидал противника, а шел в бой. Трижды горел в танке.

Автор: wikimedia.org
  Дмитрий Лавриненко (первый слева) руководил бригадой танкистов
Дмитрий Лавриненко (первый слева) руководил бригадой танкистов

Свой последний танк Лавриненко уничтожил в боях на подступах к Волоколамску 18 декабря 1941-го. Его передовой отряд прорвался в район Гряды-Чисмена и застал немцев врасплох. Не дожидаясь подхода главных сил, Лавриненко решил атаковать.

Обнаружив у себя в тылу движение немецких танков, Лавриненко вернул свою роту и повел в атаку до Горюнов. Как раз в это время пришло подкрепление. Потерпев неудачу, противник обрушил на Горюнов шквальный огонь из тяжелых минометов. Лавриненко пошел доложить полковнику обстановку и получил приказ двигаться вперед. Возвращаясь к своему танку, вдруг упал в снег. Его убил осколок мины.

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Танкиста похоронили в братской могиле села Деньков Истринского района Московской области. Прожил 27 лет.

Автор: wikimedia.org
  Подбитый БТ-5, аналогичный состоявшим на вооружении 15 танковой дивизии, Южный фронт, июнь 1941 года
Подбитый БТ-5, аналогичный состоявшим на вооружении 15 танковой дивизии, Южный фронт, июнь 1941 года

5 мая 1990-го Дмитрию Лавриненко присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Танкист был женат на медсестре Нине. Поженились в Виннице летом 1941-го. Она также погибла во время войны.

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Дата
18
декабря

Уничтожил 52 танка в 28 боях - погиб лучший танкист в истории войны

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