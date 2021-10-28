Уничтоженные дома и вражеские военные, как выглядел Житомир во время оккупации

Фото: Fortepan

Gazeta.ua собрала фотографии Житомира 1941-1944 годов.

Город был тогда под оккупацией нацистов.

Немцы вошли в город 9 июля 1941 года. Им удалось переломить оборону советских войск. После оккупации на Сенной площади казнили 21 коммуниста.

20 октября 1941 года Житомир объявили административным центром одноименного генерального округа. В нем действовал лагерь смерти для пленных, замаскированный под лазарет. Там ежедневно погибало около 400 человек. Нацисты расстреляли детей из приюта.

В окрестностях города действовали советские партизаны. СС пытался подавить подполье.

На ул. Чудеевской основали еврейское гетто. Затем евреев начали расстреливать на берегу реки Каменки. На Сенном рынке евреев показательно вешали.

За время оккупации в городе убили более 110 тыс. человек.

Боевые действия уничтожили 40% процентов жилищного фонда, почти все предприятия, пострадали инженерные коммуникации, железнодорожная станция, трамвайный парк, электростанция.

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В конце 1950-х годов численность населения города достигла довоенного уровня.

Gazeta.ua собрала фото Винницы 1941 и 1942 годов. Город был тогда под нацистской оккупацией. Немецкие войска вошли в Винницу 19 июля 1941 года. Половина жителей эвакуировались, в городе осталось 50 тыс. жителей.