Юлия Тимошенко попала за решетку

 
Ексклюзивы
1/5
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 990
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1512
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3510
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 2574
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 657
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 7344
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2115
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2178
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
26
10
4
25
4
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Открыли туристический маршрут по местам УПА
Открыли туристический маршрут по местам УПА
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
Как в старом Львове отмечали день пива - подборка фото
Как в старом Львове отмечали день пива - подборка фото
Видео
Все видео
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 657
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2178
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1071
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1755
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1044
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 1098
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
четверг, 13 февраля 2020 10:05

Юлия Тимошенко попала за решетку

  Комментировать
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко на популярном плакате "Она не сломалась" в 2011 году Фото: news.tochka.net

Вице-премьера по вопросам ТЭК Юлию Тимошенко арестовали 13 февраля 2001-го. Обвинили в контрабанде валюты, подделке документов и неуплате налогов.

За политика взялись после правительственных реформ в сфере топлива и энергетики - транспортировки газа из России. Указ об освобождении Тимошенко с должности подписал 19 января президент Украины Леонид Кучма, писала "Историческая правда".

Пребывание Тимошенко в Лукьяновском СИЗО совпало с акцией "Украина без Кучмы", которая началась после публикации материалов об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Тимошенко провела в тюрьме 43 дня, став иконой акции. Массового распространения в Киеве тогда приобрел плакат с лозунгом "Я не сломалась, а ты?", на котором ее лицо проглядывало через разломанную тюремную решетку. Водители выставляли такой плакат на лобовом стекле автомобилей.

В СИЗО Тимошенко, по ее словам, получила обострение язвы желудка, но отказывалась от диетических блюд, так как "такое даже свиньям давать нельзя". Но телеканал УТ-1 утверждал, что Тимошенко питается полноценно благодаря передачам, в которых есть даже авокадо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тимошенко предложила закрепить в Конституции традиционную семью

Уже 27 марта она вышла из тюрьмы. Решение об изменении меры пресечения принял председатель Печерского райсуда Николай Замковенко, который вскоре станет членом БЮТ. Через 3 суток президиум Киевского горсуда принял постановление о повторном аресте Тимошенко, но та легла в клинику "Медиком". Уже 2 апреля Верховный суд снова отпустил ее, сняв все обвинения.

Тимошенко предстала перед народом как мученица и продолжила путь в большую политику, до некоторого периода избегая новых обвинений. Тогдашний премьер Виктор Ющенко заявил, что, как в момент назначения Тимошенко на пост вице-премьера по вопросам ТЭК, так и теперь "не владеет никакими фактами, которые бы свидетельствовали об ее антизаконной деятельности".

В 2001 году Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Причиной стало превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов в 2009 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Юлия Тимошенко попала за решетку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Юлия Тимошенко попала за решетку

Танцовщицу арестовали за шпионаж

Украинцев начали вывозить в Германию

Военный случайно наткнулся на уникальное озеро

Самое читаемое
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 1 Просмотров: 27009
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 25614
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 16542
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 15885
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 15175
История
Танцовщицу арестовали за шпионаж
Танцовщицу арестовали за шпионаж
 Просмотров: 279
Украинцев начали вывозить в Германию
Украинцев начали вывозить в Германию
 Просмотров: 396
Военный случайно наткнулся на уникальное озеро
Военный случайно наткнулся на уникальное озеро
 Просмотров: 1179
Издали самый большой справочник украинского кино
Издали самый большой справочник украинского кино Просмотров: 99
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
26
 Просмотров: 5175
Больше всего комментируют
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
4
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
3
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
Голосов: 250
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua