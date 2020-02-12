Юлия Тимошенко попала за решетку

Юлия Тимошенко на популярном плакате "Она не сломалась" в 2011 году Фото: news.tochka.net

Вице-премьера по вопросам ТЭК Юлию Тимошенко арестовали 13 февраля 2001-го. Обвинили в контрабанде валюты, подделке документов и неуплате налогов.

За политика взялись после правительственных реформ в сфере топлива и энергетики - транспортировки газа из России. Указ об освобождении Тимошенко с должности подписал 19 января президент Украины Леонид Кучма, писала "Историческая правда".

Пребывание Тимошенко в Лукьяновском СИЗО совпало с акцией "Украина без Кучмы", которая началась после публикации материалов об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Тимошенко провела в тюрьме 43 дня, став иконой акции. Массового распространения в Киеве тогда приобрел плакат с лозунгом "Я не сломалась, а ты?", на котором ее лицо проглядывало через разломанную тюремную решетку. Водители выставляли такой плакат на лобовом стекле автомобилей.

В СИЗО Тимошенко, по ее словам, получила обострение язвы желудка, но отказывалась от диетических блюд, так как "такое даже свиньям давать нельзя". Но телеканал УТ-1 утверждал, что Тимошенко питается полноценно благодаря передачам, в которых есть даже авокадо.

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Уже 27 марта она вышла из тюрьмы. Решение об изменении меры пресечения принял председатель Печерского райсуда Николай Замковенко, который вскоре станет членом БЮТ. Через 3 суток президиум Киевского горсуда принял постановление о повторном аресте Тимошенко, но та легла в клинику "Медиком". Уже 2 апреля Верховный суд снова отпустил ее, сняв все обвинения.

Тимошенко предстала перед народом как мученица и продолжила путь в большую политику, до некоторого периода избегая новых обвинений. Тогдашний премьер Виктор Ющенко заявил, что, как в момент назначения Тимошенко на пост вице-премьера по вопросам ТЭК, так и теперь "не владеет никакими фактами, которые бы свидетельствовали об ее антизаконной деятельности".

В 2001 году Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Причиной стало превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов в 2009 году.