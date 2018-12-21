"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям

21 декабря 1861 года родился меценат Евгений Чикаленко. Фото: "Ананьев-инфо"

21 декабря в Перешорах Подольского района на Одесщине родился общественный деятель, издатель, агроном и меценат Евгений Чикаленко.

Он занимался сельским хозяйством в Одесской области. Благодаря экспериментам с агрономией даже в засушливые годы добивался хорошего урожая на своих полях.

Чикаленко вкладывал деньги в украинское общественное дело. Начал финансировать журнал "Киевская старина", выплачивал авторам гонорары. Издавал собственные книги об агрономии, планировал создать газету.

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"Мало любить Украину до глубины души, надо любить ее и до глубины кармана", - говорил он.

#ЦейДень 21.12.1861 – на Херсонщині народився Євген Чикаленко, меценат, який відмовився стати гетьманом України.

Євген Чикаленко: "Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її й до глибини кишені". pic.twitter.com/ndtIHoiLhB — History Ukraine (@History_Ukraine) December 21, 2018

2 января 1841 года в селе Ставище Попельнянского района на Житомирщине родился Фаддей Рыльский. Он учился во второй Киевской гимназии и на историко-филологическом факультете университета Святого Владимира. В университете вступил в кружок хлопоманов. Они считали, что шляхта не должна забывать о своем украинском происхождении.