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пятница, 21 декабря 2018 13:15

"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям

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&quot;Украину нужно любить до глубины кармана&quot; - Чикаленко раздавал деньги писателям
21 декабря 1861 года родился меценат Евгений Чикаленко. Фото: "Ананьев-инфо"

21 декабря в Перешорах Подольского района на Одесщине родился общественный деятель, издатель, агроном и меценат Евгений Чикаленко.

Он занимался сельским хозяйством в Одесской области. Благодаря экспериментам с агрономией даже в засушливые годы добивался хорошего урожая на своих полях.

Чикаленко вкладывал деньги в украинское общественное дело. Начал финансировать журнал "Киевская старина", выплачивал авторам гонорары. Издавал собственные книги об агрономии, планировал создать газету.

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"Мало любить Украину до глубины души, надо любить ее и до глубины кармана", - говорил он.

2 января 1841 года в селе Ставище Попельнянского района на Житомирщине родился Фаддей Рыльский. Он учился во второй Киевской гимназии и на историко-филологическом факультете университета Святого Владимира. В университете вступил в кружок хлопоманов. Они считали, что шляхта не должна забывать о своем украинском происхождении.

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Дата
21
декабря

"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям

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