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понедельник, 14 декабря 2020 14:02

Украинскому музею из Канады передали архив певца, который имел уникальный голос
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Показали уникальные фото и личные вещи украинского оперного певца Михаила Голынского
Фото: Архів Михайла Голинського
Показали уникальные фото и личные вещи украинского оперного певца Михаила Голынского
Показали уникальные фото и личные вещи украинского оперного певца Михаила Голынского
Показали уникальные фото и личные вещи украинского оперного певца Михаила Голынского
Показали уникальные фото и личные вещи украинского оперного певца Михаила Голынского

Семья украинского оперного певца Михаила Голынского передала его личный архив в музей Соломии Крушельницкой во Львове.

Сборник содержит более 100 уникальных материалов. Среди них: фотографии певца и его жены - пианистки Галины Красноперы-Голинской, программы выступлений, личные документы, в частности загранпаспорт гражданина Польши, с которым он выезжал из Львова в США, а затем в Канаду, военный билет со времен службы в рядах сначала австрийской, а затем Украинской галицкой армии, передает "Радио Свобода".

"Семья Голынского из Канады патриотическая и считает, что этот архив должен быть в Украине, во Львове, родном городе Михаила Голынского, где он учился и пел. Когда Михаил Голинский покидал Львов 1938 года, то забрал фотографии, ценные документы. Все это старательно сохранял. Эти артефакты показывают большую личность украинского оперного певца, который вышел родом из села и выбился в культурную художественную мировую среду", - рассказала родственница певца, львовская пианистка Оксана Величко, у которой и хранился архив.

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Михаила Голынского называли королем украинских теноров. Он имел уникальный голос. Выступал на сценах Львова, Варшавы, Берлина, Одессы, Харькова, Киева. Избежал сталинских репрессий. Также Голинський оставил воспоминания, которые в Украине издаются в третий раз. Описал свой жизненный путь, события в Галичине и Советской Украине, встречи с разными людьми во многих странах.

Михаил Голинский родился в гуцульском селе Вербовцы 2 января 1890 года. Учился в Станиславе - теперь Ивано-Франковск, в Коломые. Во времена Первой мировой войны служил в австрийской армии, потом в УГА. После войны продолжил учебу во Львове у профессора Чеслава Зарембы, потом 1921-го уехал в Милан, где учился у итальянского профессора пения Эдоардо Гарбино. Дебютировал на сцене Миланского театра "Ла Скала". Его приглашали остаться в городе, но вернулся во Львов.

Несмотря на предложения выступать во многих европейских городах, решил остаться в Украине, тогда советской. 1926-1930 годах провел 4 оперные сезона - выступал в Киеве и Харькове. Дружил с писателями Николаем Зеровым и Остапом Вишней, Павлом Тычинлй, семьей Студинских, режиссером Лесем Курбасом.

1929-го вместе с известными культурными деятелями Украины и России выступил в Москве перед Сталиным. После того отказался от предложения выступать в Большом театре из-за требования петь только на русском языке. С тех пор за ним постоянно следили. Мужчине удалось вовремя выехать из Харькова и вернуться во Львов, находившийся под властью Польши. Построил дом в поселке Дора в Карпатах.

1938 года его пригласили на гастроли в США и Канаду, от чего не отказался. С 1945-го проживал в Торонто.

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