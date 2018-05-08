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вторник, 08 мая 2018 14:13

Украинского певца убили, потому что не давал слушать шансон

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Украинского певца убили, потому что не давал слушать шансон
18 лет назад убили Игоря Билозира. Фото: galinfo.com.ua

8 мая 2000 году в "Цисарском кафе" на проспекте Шевченко в центре Львова убили украинского певца и композитора Игоря Билозира.

Его с друзьями пригласили на празднование дня рождения. За столом пели песню "Первый снег". Юрий Калинин из соседней компании на русском языке попросил перестать петь. Заявил, что они не дают слушать шансон.

"Среди нас присутствует народный артист Украины Игорь Билозир, и мы исполняем его песню", - ответил журналист Николай Гнатовский. Русскоязычные начали оскорблять украинский язык и украинцев. Начался конфликт, но приехала милиция и развела компании.

Билозир попытался помириться. Подошел к компании русскоязычных и протянул руку. Те отказались мириться.

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Гнатовского и Билозира избили, когда они возвращались домой. Напали Юрий Калинин и Дмитрий Воронов. Билозир получил смертельное ранение - пролом черепа.

Воронов - сын первого заместителя начальника Львовского городского управления МВД, служил старшим лейтенантом в отделе Западного оперативного командования, которое занималось контрразведкой. 10 мая должен был ехать в Киев сдавать экзамены в Институт военной дипломатии. Юрий Калинин - предприниматель, бывший солдат погранвойск.

Медики 20 дней пытались спасти Билозира. Он скончался в ночь на воскресенье 28 мая 2000 года. Певца похоронили на Лычаковском кладбище.

Юрия Воронова и Дмитрия Калинина приговорили к 15 и 12 годам лишения свободы.

28 ноября 1970 убили украинскую художницу Аллу Горскую. 30 ноября ее муж Виктор Зарецкий выехал в Васильков. Попросил у милиции открыть дом. Дверь открыли только на следующий день, сказали, что поздно обратился. В подвале нашли тело Горской.

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Дата
08
мая

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