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четверг, 09 января 2020 11:06

Украинского командира объявили вне закона

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Украинского командира объявили вне закона
Нестор Махно заключал военные союзы с большевиками несколько раз. Фото: ukrinform.ua

Большевики объявили командующего Революционной повстанческой армии Украины Нестора Махна вне закона 9 января 1920-го. Причиной стал отказ вести войска против поляков.

За несколько недель до этого отряды Махно воевали на стороне Красной Армии против белогвардейцев. После их разгрома большевики, опасаясь повстанцев, приказали им занять фронт по линии Александрия – Борисполь – Бровары – Чернигов – Ковель. Тем самым отрывали махновцев от их постоянных баз снабжения и укрытий. На что получили отказ.

"До тех пор, пока не выяснены отношения между Красной Армией и самостоятельной повстанческой армией, не может быть и речи о выполнении таких приказов", – заявил Махно большевикам 8 января.

На следующий день Всеукраинский революционный комитет издал постановление ко всем рабочим, красноармейцам и крестьянам Украины, объявившее Махно предателем и дезертиром.

"Военное командование, всячески стремясь к единению всех боевых сил против общего врага трудового народа – помещиков и капиталистов, предложило махновцам выступить против поляков и тем поддержать Красную армию и освободить наши села и города от ига польских помещиков, а рабочих – от рабства капиталистов. Но Махно не подчинился воле Красной армии. Таким образом, он и его группа продали украинцев польским панам подобно Григорьеву, Петлюре и другим предателям украинского народа ", – спекулировали большевики.

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Также угрожали уничтожить любого, кто предоставлял убежище или прятал махновцев.

Вооруженные столкновения продолжались до октября 1920-го. Тогда Махно в очередной раз пошел на сближение с большевиками, чтобы воевать с войском барона Петра Врангеля в Крыму. После его разгрома большевики в очередной раз ударят махновцев в спину и окончательно ликвидируют повстанческое движение.

В октябре 1920-го Махно поверил большевикам, обещавшим ему признать независимость Гуляйпольской республики. В обмен на помощь в освобождении Крыма от барона Врангеля. Однако большевики не сдержали обещания, а взамен стянули немалые силы в Гуляйполе. Начали воевать. 26 ноября издан приказ армиям Южного фронта от командующего вооруженными силами Украины и Крыма Михаила Фрунзе: считать Махно и махновцев "врагами советской республики и революции". Войска Красной армии получили задачу обезоружить махновские отряды и очистить УССР от "остатков бандитских шаек".

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Дата
09
января

Украинского командира объявили вне закона

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