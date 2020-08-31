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понедельник, 31 августа 2020 12:05

Украинского гетмана признали святым

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Украинского гетмана признали святым
ПЦУ признала Петра Конашевича-Сагайдачного святым Иллюстрация: wikipedia

Православная церковь Украины утвердила канонизацию гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Решение приняли на заседание Священного Синода 21 августа.

Предложение установления дня памяти для общецерковного почитания гетмана внес председатель Синодальной календарной комиссии, протоиерей Александр Трофимлюк. День памяти Сагайдачного будут отмечать 20 апреля по новому стилю и 7 апреля по старому. Он внесен в Месяцеслов Православной церкви Украины, передает "Новинарня".

ПЦУ утвердила решение одной из своих церквей-учредителей - Украинской автокефальной православной церкви. Ведь Петра Конашевича-Сагайдачного канонизировали 25 мая 2011 на Архиерейском соборе УАПЦ. Церковное прославление святого на местном уровне тогда состоялось 17 июля 2011 года в городе Самбор Львовской области, на малой родине гетмана.

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Казаки во главе с гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным захватили московский город Ливны и уничтожили его защитников 7 июля 1618 года. Тогда продолжался поход 20-тысячного казацкого войска на Москву.

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Дата
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