Украинское правительство подписало договор с Кубанью

Украинское государство гетмана Павла Скоропадского и Доно-Кавказский союз подписали договор о границах 7 августа 1918-го. Событие состоялось в ходе украинской национально-освободительной борьбы и гражданской войны в России.

По договору, стороны признали существование государств и их суверенитет. Договорились о налаживании товарообмена и дальнейшую разработку соглашений о финансовых и таможенных отношениях.

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Границей определили давнюю административную линию. За Украиной оставались Харьковская, Воронежская и Екатеринославская губернии бывшей Российской империи. Донцы получили часть земель на Донбассе.

Договор действовал недолго. За несколько месяцев Директория УНР под руководством Владимира Винниченко возглавит восстание против гетманата. Она повалит его и восстановит Украинскую народную республику. Область войска Донского ликвидируют большевики в 1920-м.

Автор: twitter.com/history_ukraine Украинское государство и Доно-Кавказский союз признали национальные границы

Гетман Павел Скоропадский утвердил закон о гражданстве Украинского государства 2 июля 1918-го. Украинским гражданам запрещалось одновременно быть подданными другого государства. В Украине они получали права и обязанности. Должны были заботиться о благосостоянии государства. Гражданами Украинского государства признавали российских граждан, находящихся на его территории. Все лица, родившиеся в Украине, имели право на гражданство. Они должны были подать соответствующее заявление в течение года после достижения совершеннолетия.