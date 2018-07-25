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среда, 25 июля 2018 19:34

Украинский министр стал прокурором Австрии

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Украинский министр стал прокурором Австрии
Президент ЗУНР Евгений Петрушевич был выдающимся дипломатом. Фото: Gallinfo

25 июля 1920 года Евгений Петрушевич сформировал зарубежное правительство Западноукраинской Народной Республики. Местом деятельности стала столица бывшей Австро-Венгрии - Вена. В правительство вошли опытные политики Кость Левицкий, Осип Назарук, Иосиф Ганинчак. Последний позже стал генеральным прокурором Австрии.

ЗУНР существовала с 13 ноября 1918 года, а правительство в изгнании действовало до 15 марта 1923 года.

Правительство в изгнании в течение 1921 года присылало украинские миссии на международные переговоры. Ездили послы в Ригу и Женеву. Евгений Петрушевич много внимания уделял отношениям с США. В феврале Лига Наций признала отдельность Галичины. В апреле-мае 1922 года вопрос о судьбе оккупированных Польшей украинских землях обсуждался на Генуэзской конференции, пишет газета "День".

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Несмотря на все эти успехи, независимости ЗУНР не удалось добиться. 14 марта 1923 на заседании Совета послов государств Антанты были признаны границы Польши на востоке. Пытаясь изменить решение Совета послов, с президентом Франции Раймоном Пуанкаре встречался митрополит Андрей Шептицкий, но безуспешно. 15 марта 1923 года правительство ЗУНР в изгнании прекратило существование. Эта дата считается конечной в новейшем существовании западноукраинской государственности.

До 1919 года Збруч служил границей между Российской и Австро-Венгерской империями.

Согласно решению Парижской мирной конференции Польша получила право занять земли Галичины.

Галицкая армия по решению Директории перешла на Подолье. Столица УНР в то время находилась в Каменце-Подольском

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25
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