Украинский легкоатлет побил мировой рекорд

Сергей Бубка впервые в истории прыгнул с шестом на высоту 6 м 14 см. Фото: ТСН

31 июля 1994 в Сестриере в Италии украинский спортсмен Сергей Бубка впервые в истории прыгнул с шестом на высоту 6 м 14 см.

Сергей Бубка является заслуженным мастером спорта, чемпионом мира и Европы, олимпийским чемпионом, многократным мировым рекордсменом. Он побил 35 рекордов - 17 раз в летних соревнованиях и 18 раз - в помещении.

За личные заслуги в повышении международного авторитета Украины и выдающиеся спортивные достижения Сергею Бубке 4 февраля 2001 присвоили звание Героя Украины и торжественно вручили орден Государства. В Донецке ему воздвигли памятник из бронзы.

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Рекорд на 1 см превзошел 15 февраля 2014-го на соревнованиях "Звезды шеста" в Донецке французский легкоатлет Рено Лавиллени. Он прыгнул на высоту 6 м 16 см. Сергей Бубка наблюдал за соревнованиями и поздравил нового рекордсмена.

Еще 19-летним Сергей дебютировал на чемпионате мира в Хельсинки. Неожиданно никому не известный новичок сборной СССР победил в прыжках с шестом. Такую же победу в прыжках в высоту праздновал еще один украинец - Геннадий Авдеенко. Однако в дальнейшем карьера Бубки резко пошла вверх, а Авдеенко - наоборот.