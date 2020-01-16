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четверг, 16 января 2020 13:45

Украинский букварь издали в России

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16 января 1861-го в Петербурге вышел "Букварь южнорусский". Книжечку составил и издал за свой счет в 10 тыс. экземплярах Тарас Шевченко.

Служила учебником для первоначального обучения грамоте на украинском языке в воскресных школах. Впервые их открыли на западноукраинских землях в 1848-м для взрослых, преимущественно выходцев из крестьян и мелких мещан. Работали в воскресенье и праздничные дни. Давали украинцам начальное образование. Через 10 лет такие школы возникли и в Приднепровье: в Полтаве, Киеве и Чернигове.

Букварь состоял из азбуки печатных и рукописных букв. Содержал традиционные тексты для чтения по слогам и разбора ударений, Псалмы Давида, ежедневные молитвы и таблицу умножения до 100. Во второй части книги Шевченко разместил думы о Алеше Поповиче, Марусе Богуславке и 13 народных пословиц.

Аби мені місяць світив, а зорі я й кулаком достану.

Брехнею увесь світ пройдеш — та назад не вернешся.

Багато панів, а на греблю й нікому

З дужим — не борись, а з багатим — не судись.

Ледачому животові — і пироги вадять.

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Автор: izbornyk.org.ua
  Тарас Шевченко подготовил букварь для воскресных школ
Тарас Шевченко подготовил букварь для воскресных школ

Дело внедрения Шевченко "Букваря" в народные школы наткнулось на сопротивление со стороны школьной администрации и высшего духовенства, в частности черниговского епископа Филарета и киевского митрополита Арсения. Главным управлением цензуры "Букварь южнорусский" был отклонен как учебное пособие. Вскорее цензура к украинским изданиям усилилась.

Министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев запретил издание книг на украинском языке 18 июля 1863-го. Об этом шла речь в тайном распоряжении, которое он разослал во все цензурные комитеты, - Валуевском циркуляре. Именно тогда начинали свою деятельность многочисленные украинофильские кружки и общества - громады. Они налаживали издательство украинской литературы с целью распространения грамоты и знаний. Активным членом громад был писатель и художник Тарас Шевченко.

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Дата
16
января

Украинский букварь издали в России

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