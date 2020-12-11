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суббота, 12 декабря 2020 09:10

Украинские военные подавили мятеж

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Украинские военные подавили мятеж
Большевики планировали свергнуть Центральную Раду путем вооруженного восстания Фото: mediahunters.tilda.ws

Украинские военные предупредили запланированное большевиками восстание в Киеве в ночь на 12 декабря 1917 года. Разоружили солдат-мятежников и отправили их поездами в Россию.

Восстание против Центральной Рады и УНР большевики готовили после Октябрьского переворота. В столице действовал военно-революционный комитет, опиравшийся на некоторые военные части. Представители комитета даже присылали украинскому правительству ультиматум с требованием передать власть без сопротивления.

Узнав о подготовке восстания, правительство и украинские командиры раскрыли в городе все ячейки лояльных к комитету военных. Ночью, 11 декабря, 1-я украинская сердюцкая дивизия под командованием Юрия Капкана окружила, а до 4:00 разоружила все повстанческие части. Россиян выслали за пределы Украины, а украинцев-мятежников демобилизовали. Подобные успешные операции проходили в Белой Церкви, Ровно, Шепетовке и других поселениях.

Незадолго до того в направлении Киева двигались части пробольшевистского 2-го гвардейского корпуса, что базировался на Подолье. На поддержку мятежа солдат агитировала представительница киевского комитета Евгения Бош. Чтобы остановить их Генеральный Секретариат приказал блокировать железнодорожные станции и разоружать подозрительные части. Такой же приказ получил лично от генерального секретаря военных дел Симона Петлюры и командующего фронтом Дмитрия Щербачёва командир 1-го украинского корпуса Павел Скоропадский. Несмотря на предыдущие приказы идти на фронт, офицер решил защитить Киев.

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Его военные молниеносно окружили 6 эшелонов мятежников на железнодорожной линии в направлении Козятина, а вскоре и другие группы гвардейского полка. Разоружить их удалось без единого выстрела. Впоследствии "красных" вояков также посадили в товарные вагоны и отправили в Россию.

"Имел возможность лицезреть безобразные сцены среди этого контингента. Порядок не нарушали только на станции, занятой моими частями, но стоило отойти, чтобы иметь возможность убедиться как российский солдат, при всех его положительных качествах, может терять человеческое лицо, когда чувствует, что все что бы он ни делал проходит для него безнаказанно", - вспоминал Скоропадский.

Кроме разоружения оболваненных военных, решительных шагов относительно самих организаторов мятежа Центральная Рада не сделала. Несмотря на это, ее успехи не остались незамеченными в Советской России. Через 5 суток ЦР получит от Совнаркома ультиматум, а отказ его выполнять повлечет первую советско-украинской войне.

Командующий Черноморским флотом Александр Немитц признал власть Украинской Народной Республики 23 ноября 1917 года. Направил соответствующую телеграмму секретарю военных дел Симону Петлюре по случаю торжественного провозглашения в Киеве Третьего универсала.

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Дата
12
декабря

Украинские военные подавили мятеж

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