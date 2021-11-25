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суббота, 27 ноября 2021 08:20

Украинские ученые избрали президента

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Украинские ученые избрали президента
Ученый Владимир Вернадский внес большой вклад и в создание Всеукраинской национальной библиотеки. Фото: Марки СССР

В Киеве 27 ноября 1918-го состоялось первое учредительное совместное собрание Украинской Академии Наук.

Украинскую академию наук учредили по указу гетмана Павла Скоропадского. На собрании восемь академиков избрали президентом академии Владимира Вернадского, секретарем – Агатангела Крымского. В эти годы Владимир Вернадский внес большой вклад и в создание Всеукраинской национальной библиотеки.

Утвердили первые три отдела академии – историко-филологический, физико-математический и социальных наук. Они охватывали 3 института, 15 комиссий и национальную библиотеку.

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Издания академии должно было печататься на украинском языке. Настоящими членами УАН могли быть граждане Украинского государства и украинские ученые из Австро-Венгрии. Гетманское правительство выделило средства для организации первых научно-исследовательских кафедр, институтов и других учреждений академии.

Большевистское правительство УССР подтвердило учреждение УАН, определив ее структуру и финансы. Однако, в 1921-м произошло первое сокращение научных сотрудников. К началу 1941-го в составе АН УССР было 26 институтов.

7 октября 2020-го общее собрание НАН Украины избрало президентом Анатолия Загороднего, отдав ему 426 голосов.

Британская антарктическая станция "Фарадей" была передана 6 февраля 1996-го украинским полярникам за символическую цену в один фунт стерлингов в обмен на информацию по климатическим исследованиям. Украинцы станцию ​​переименовали в "Академик Вернадский" в честь ученого.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
27
ноября

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