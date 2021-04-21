Украинские студенты подожгли представительство Москвы в Лондоне

Представители украинских организаций Лестера пикетируют советское посольство в Лондоне с плакатами "Поддерживаем кампанию по освобождению Украины" и "Протестуют против Российской оккупации Украины" 23 сентября 1972 года Фото: Украинской Информационной Службы

21 апреля 1972 года в Лондоне состоялся судебный процесс над украинскими студентами Б. Цямриной, Б. Левицким, В. Гуменюком и студенткой И.Осычко. Их обвинили в попытке поджога советского посольства в столице Великобритании.

Информацию о судебном деле опубликовала газета "Украинское Слово", выходившая в Париже. С 1970-х информационные материалы издания освещали преимущественно деятельность украинских диссидентов и правозащитников. Поджог посольства студенты провели 28 ноября 1971 года - в годовщину гибели художницы и диссидентки Аллы Горской.

Ее нашли убитой за год до того в подвале дома свекра Ивана Зарецкого, который жил в Василькове. Накануне женщина пришла к нему забрать швейную машинку "Зингер". Сначала следователи назвали виновным в смерти Горской мужа Виктора Зарецкого. Говорили, что совершил преступление вместе с любовницей, чтобы избавиться от жены. Но через несколько дней тело Ивана Зарецкого нашли на железнодорожных путях в 34 км от Василькова. Тогда заявили, что свекор убил ее из-за личной неприязни и, осознав поступок, покончил жизнь самоубийством. Это и стало официальной версией.

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Алла Горская были активной правозащитницей. Известная еще и тем, что в 1960-х вместе с режиссером Лесем Танюком и поэтом Василием Симоненко обнаружила места массовых расстрелов населения чекистами в Быковне под Киевом. Они подписали обращение в городской совет с требованием раскрыть правду о Быковне и дать доступ к секретным документам. С тех пор за всеми активно следили и преследовали. Кроме того, один из офицеров объяснил мужу Ивану, что Горскую убили одним ударом - профессионально.

В официальную версию не верили близкие и знакомые. Ивана Зарецкого соседи называли ласковым и добрым дедушкой. Не восприняли версию и в украинской эмиграции. Все были убеждены, что это сделали КГБисты.

За поджог посольства, студенты получили по 12 месяцев тюрьмы с условным прекращением на три года. Студентка Осычко была несовершеннолетней. Ей дали шесть месяцев на тех же условиях.

Украинская художница-шестидесятница Алла Горская родилась 18 сентября 1929 в Ялте. Одна из первых представительниц андеграунда и деятель правозащитного движения 1960-х годов в Украине. Ее отец Александр Горский был одним из организаторов советского кинопроизводства. В Киев семья Горских переехала в конце 1943 года. С 1946 года Алла Горская училась в Киевской художественной средней школе, а затем поступила на живописный факультет Киевского художественного института, где и познакомилась с мужем Виктором Зарецким. Поженились еще студентами, работали в одной мастерской вместе и путешествовали по Украине, вместе создали много монументальных работ. Супруги в начале 60-х годов вместе с Василием Стусом, Василием Симоненко, Иваном Светличным организовали Клуб творческой молодежи (КТМ) в Киеве.