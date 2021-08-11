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среда, 11 августа 2021 10:47

Украинские солдаты прибыли в Ирак

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Украинские солдаты прибыли в Ирак
Украинские миротворцы подчинялись командованию многонациональной дивизии "Центр-Юг" Фото: wikipedia

11 августа 2003 года украинские войска вошли в Ирак для выполнения миротворческой миссии. Зарубежная операция стала самой масштабной за всю историю независимой Украины.

Подразделения вооруженных сил приняли участие в Иракской войне в составе коалиционных войск под руководством США. 11 августа совершили марш в город Эль-Кут провинции Васит. Там на базе "Дельта" вошли в подчинение командованию многонациональной дивизии "Центр-Юг".

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Всего в миротворческой миссии приняли участие 1,7 тыс. украинских военных. Выполняли задачи по поддержке, защите и эвакуации мирного населения, сопровождении грузов, проведения инженерных работ в населенных пунктах Эль-Кут, Эс-Сувайра, Эль-Хай, Багдад и других, а также на ирано-иракской границе.

Неоднократно попадали в засады и участвовали в прямых столкновениях. Часто жизнь спасал украинский язык, на котором общались по радиосвязи. Его противник вообще не понимал. Несмотря на это, до марта 2005 года Украина потеряла 18 солдат, еще 40 получили ранения.

Основная часть украинских миротворцев вернулись на родину 2005-го. Часть солдат остались в качестве наблюдателей. Они вернулись в Украину через три года.

15 июля Украина отмечала День миротворцев. В этот день в 1992 году по просьбе генсека ООН передовая группа 240-го отдельного специального батальона вылетела в Сараево для участия в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций для содействия урегулированию югославского конфликта, а также защиты населения на территории бывшей Югославии.

Первая группа украинских миротворцев насчитывала 42 военных. Тогда в результате минометного обстрела аэродрома в начале миссии ранения получили семеро украинских военнослужащих, один из которых впоследствии скончался

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Дата
11
августа

Украинские солдаты прибыли в Ирак

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