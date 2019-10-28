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понедельник, 28 октября 2019 16:21

Украинские историки ответили на обвинения в своей работе

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Украинские историки ответили на обвинения в своей работе
Историки ответили на обвинения посла Украины в Германии Андрея Мельника Фото: ukrinform

Украинские историки, входящие в состав немецко-украинской комиссии ответили на обвинения посла Украины в Германии Андрея Мельника. Представитель раскритиковал работу комиссии и назвал ее бездействующей, относительно работы над признанием Голодомора геноцидом украинского народа в Германии. Также посол отметил, что некоторые члены комиссии не считают Голодомор геноцидом.

Текст заявления приводит портал Историческая Правда.

"Считаем необходимым выступить от имени украинской части комиссии и заявить следующее:

1) К нам, украинским членам Немецко-украинской комиссии историков, никто никогда не обращался с просьбой высказать свое мнение относительно характеристики Голодомора как геноцида.

Большинство из нас не исследователи этой темы.

Наши профессиональные интересы в основном касаются других сфер: истории Первой и Второй мировой войн, истории украинско-германских отношений, современного состояния историографии.

Но на основании исследований других наших коллег, к качеству работы которых у нас нет никаких сомнений, мы можем четко заявить - да, голодомор был актом геноцида.

И если бы к нам кто-то обратился с просьбой сформулировать нашу общую мысль, то она была бы именно такой.

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2) Вне всякого сомнения, в академическом плане проблематика Голодомора была, есть и будет на повестке дня работы Комиссии.

Считаем, что осмысление истории Голодомора имеет значение не только для Украины, но и для Европы и всего мира.

Уроки Голодомора, как и Холокоста, других геноцидных актов на украинских землях в 1930-1940-х годах, являются универсальными для осознания и отстаивания тех ценностей, на которых базируется современная европейская цивилизация.

Мы глубоко убеждены, что не переосмысленное и не переоцененное прошлое может возвращаться вместе с массовым насилием.

Поэтому признание Голодомора геноцидом должно стать еще одним, и серьезным препятствием, чтобы этого не произошло - ни сейчас, ни в будущем".

Под заявлением подписались историки Полина Барвинская, Владислав Гриневич, Ярослав Грицак, Гелинада Гринченко, Александр Лысенко, Юрий Шаповал, Игорь Щупак.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии. Уполномоченный заявил, что работа комиссии ограничивается одной конференцией в год, на которой обсуждают второстепенные вопросы, а проблемы Голодомора, исторической памяти в ФРГ о жертвах-украинцах остаются без внимания.

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