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вторник, 22 октября 2019 15:35

Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии

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Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
Мельник заявил, что комиссия почти не работает. Фото: "Цензор"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии.

"Я могу об этом откровенно сказать, мы недовольны работой двусторонней немецко-украинской исторической комиссии. Мало того, что мы неудовлетворены, мы разочарованы так называемой работой этой комиссии на протяжении последних четырех лет", - сказал посол в комментарии Укринформу.

Мельник весной 2015-го просил в МИД ФРГ выделить средства на работу комиссии с учетом темы Второй мировой войны и Голодомора. Тогда финансирования выделили со стороны немецкой службы академических обменов DAAD и Фонда Роберта Боша.

Но в течение четырех лет украинская часть комиссии была фактически бездействующей.

"Мои письменные обращения, звонки к сопредседателю комиссии господину Ярославу Грицаку с просьбой высказать мнение если не всей комиссии, то по крайней мере ее украинской части накануне рассмотрения такого вопроса как сейчас (признание Голодомора геноцидом), остались без ответа в течение многочисленных недель. Я считаю такую ​​позицию безответственной. И мы сейчас будем пытаться поставить вопрос, чтобы работа комиссии была полностью переформатирована", - заявил посол Украины в ФРГ.

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Посол заявил, что работа комиссии ограничивается одной конференцией в год, на которой обсуждают второстепенные вопросы, а проблемы Голодомора, исторической памяти в ФРГ о жертвах-украинцах остаются без внимания.

"Я считаю, что это недопустимо. И мы будем пытаться изменить такой подход. Мы будем вообще ставить под вопрос принцип работы этой комиссии. А называть ее немецко-украинской по состоянию на сегодня, исходя из результатов работы, пока язык не поворачивается. Это - немецкая комиссия, в которой формально участвуют несколько украинских историков", - резюмировал Мельник.

Комитет немецкого Бундестага приступил к рассмотрению вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Сообщил об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

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