Украинские и белорусские области разделили по-новому

В 1939-м Берестейщину передали Беларуси Фото: volynpost.com

4 декабря 1939 года президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между УССР и БССР, по которому Украина потеряла этническую Берестейщину.

Еще в конце XIX в. в Брестском уезде проживало около 64,4% украинцев и 1,8% белорусов. В Кобринском уезде - 80% украинцев.

Во времена революции территории формально принадлежали УНР и Украинской Державе. С установлением советской власти 1939 года, жители края заявили о желании присоединиться к Украине. На то время существовал украинский проект разграничения, созданный секретарем ЦК КПУ Никитой Хрущевым.

"Предусматривал передачу Украине территорий с городами Брест, Пружаны, Столин, Лунинец, Пинск, Кобрин, а также части Беловежской пущи. Объяснялось это экономическими потребностями Украины, которой не хватало лесных массивов. Когда Сталин увидел его, то заявил: "Петлюры уже нет, Скоропадского - нет, Винниченко - нет, так кто же это рисовал?" - рассказывал историк Игорь Лящук.

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Указом президиума устанавливали линию границы между Волынской и Ровенской областями УССР и Брестской и Пинской областями БССР, с запада на восток. За Украиной оставались поселения Мукошин, Борки, Гориничи, Городище, Смородск, Жадень, Переброды, Дроздынь, Познань, Будки. Остальные поселения, в том числе и Брест, отошли к Беларуси.

После разграничения, украинские организации края подверглись преследованиям, а население русификации. В период нацистской оккупации на землях образуют Брестский и Пинский гебитскомиссариат райхскомисариата Украина, позволят восстановить украинские школы и общества. Свою деятельность в крае начнет УПА. Однако по завершению войны, границы оставят прежними, а украинцев почти полностью ассимилируют.

Вся Кубань, все Ставрополье, большая часть Воронежской области - это все было украиноязычное население. Первую карту распространения украинского языка создали в 1871 году. Ее позже "отец всех народов" Сталин перекроил по-своему. "На этой карте, если было меньше 60 процентов украиноязычного населения, то специально делали пометку. Все точно передано. Берестейщина, Брестская область, часть Польши аж до Люблина, Восточная Словакия, Южная Гуцульщина и Южная Буковина - это все украиноязычные земли", - рассказывал языковед Павел Гриценко.