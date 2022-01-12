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среда, 12 января 2022 12:09

Украиной прокатилась волна арестов

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Украиной прокатилась волна арестов
Бумаги, изъятые во время обыска квартиры Вячеслава Чорновила 12 января 1972 года. Фото: Архив СБУ

12 января 1972 года в Киеве арестовали литературоведа Ивана Светличного, поэтов Василия Стуса и Ивана Коваленко, философа Евгения Сверстюка, математика Леонида Плюща, многолетнего узника сталинских лагерей Данила Шумука, врача Николая Плахотнюка, инженера-экономиста Зиновия Антонюка и реставратора Олеся Сергиенко.

Всех задержанных подозревали в распространении самиздата - подпольно отпечатанных листовок, брошюр, книг и периодических изданий. В них публиковались художественные произведения, документы и публицистика. Выдать их официально не разрешала цензура.

КГБ собирал информацию о самиздате и признавали вредным для власти. Летом 1971-го приступили к разработке спецоперации "Блок". Документировали деятельность диссидентов, собирали доказательства для привлечения к уголовной ответственности.

"Две недели собирался зайти к Ивану Светличному и наконец такой случай выпал, - вспоминал литературовед Иван Дзюба. - нажал пуговицу звонка. Открывается дверь, какой-то здоровило выходит. Я ничего не понял, думаю, родственник какой-нибудь. Любезно просит: "Входите!". В квартире вижу - все перерыто, следователи, понятые. А у меня в портфеле масса всякого самиздата. Боже, какая эта радость была для них. Сразу концепция выстроилась: "Дзюба занес Светличному, а тот должен был передать зарубежному резиденту Добошу". Ночь держали меня у Светличного, потом еще день в КГБ. Дома ничего не знали, где пропал. Сошлось полно знакомых. Их всех задержали и допрашивали".

У арестованных изымают книги, журналы, фотоаппараты, документы. Пугают расстрелом, лечением в спецучреждениях и расправами над близкими людьми.

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Задержанные и их друзья пытаются отправить телеграммы в советско-партийные органы. Делают это из разных городов, чтобы создать видимость массовости.

"Люди добрые, чрезвычайно плохо вы поступаете, - писал 23 января 1972 года руководителям компартии Василий Стус из тюрьмы. - Помните, после нас с вами потопа не будет, "а будет сын, и будет мать, и будут люди на земле". Тогда вашим детям будет стыдно за вас. Твердо верю, что через несколько лет будет стыдно и каждому из вас за то, что вы поступаете не по правде".

12 января 1972-го во Львове арестовали редактора самиздатовского журнала "Український вісник" Вячеслава Чорновола, журналиста Михаила Осадчего, учителя Ивана Геля, художницу Стефанию Шабатуру и поэтессу Ирину Стасив-Калинец.

За год арестовали 89 диссидентов.

Больше об операции "Блок" читайте в журнале "Країна" за 13 января 2022 года.

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6 января 1938 года в селе Рахновка Винницкой области родился поэт Василий Стус. Родители были крестьянами. Семья впоследствии переехала в Донецк, чтобы избежать принудительной коллективизации.

В 1954-м он поступил на историко-литературный факультет педагогического института. Переводил стихи с немецкого, писал собственные.

В 1959 году в "Литературной газете" появились первые произведения Стуса. В 1965-м он женился на Валентине Попелюх. У них родился сын Дмитрий.

В сентябре 1965 года вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорноволом и Юрием Бадзьом принял участие в первом общественно-политическом протесте в Советском Союзе в послевоенное время. Ее участники во время премьеры фильма "Тени забытых предков" призвали осудить аресты украинской интеллигенции. За это Стуса отчислили из аспирантуры.

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Дата
12
января

Украиной прокатилась волна арестов

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