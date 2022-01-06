Писал стихи в лагерях, умер в карцере - сегодня день рождения Василия Стуса

6 января 1938 года родился Василий Стус. Фото: "Укринформ"

6 января 1938 года в селе Рахновка Винницкой области родился поэт Василий Стус.

Его родители были крестьянами. Семья впоследствии переехала в Донецк, чтоб избежать принудительной коллективизации.

В 1954 году он поступил на историко-литературный факультет педагогического института. Он переводил стихи с немецкого, писал собственные.

В 1959 году в "Литературной газете" появились первые произведения Стуса. В 1965-м он женился на Валентине Попелюх. У них родился сын Дмитрий.

В сентябре 1965 вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорновилом и Юрием Бадзьом принял участие в первом общественно-политическом протесте в Советском Союзе в послевоенное время. Ее участники во время премьеры фильма "Тени забытых предков" призвали осудить аресты украинской интеллигенции. За это Стуса отчислили из аспирантуры.

В 1970 году на похоронах художницы Аллы Горской Стус открыто обвинил власть в ее убийстве.

После этого за ним стали следить агенты КГБ. Но Стус не перестал критиковать советскую систему. Впервые его арестовали в 1972 году.

Поэт восемь лет провел в мордовских и магаданских лагерях и золотых приисках. В заключении писал стихи. Их забирали и уничтожали.

После освобождения Стус присоединился к Хельсинкской группе по защите прав человека. Он был вынужден работать на заводе.

В мае 1980 года его снова арестовали, признали особо опасным рецидивистом. В сентябре поэта осудили на 10 лет принудительных работ и пять лет ссылки. Тогда советские власти назначали поэту адвокатом будущего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Стус умер в ночь на 4 сентября 1985 в карцере советской колонии для политических заключенных "Пермь-36". Ему было 47 лет.

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Официальной причиной смерти поэта назвали остановку сердца. Свидетели говорят, что его ударили тюремными нарами.

4 сентября 1965 года в переполненном киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус обратился о присутствующим: "Кто против тирании – встаньте!" – и сам встал первый. Это была премьера фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Такова была реакция Стуса на первые послесталинские массовые аресты среди украинской интеллигенции.