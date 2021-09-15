Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора

Вячеслав Чорновил был народным депутатом трех созывов, баллотировался в президенты. Фото: "Укрінформ"

Лидер Народного руха Украины, диссидент Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП, его убили.

Об этом заявил в эфире "4 канала" бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша, сообщила "Радіо Свобода"

"Мы расследовали дело об убийстве Чорновола. И установили, что Чорновил был убит. Было убиты четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом было добито водителя", - сказал бывший чиновник.

"Безусловно, не ДТП. Было установлено отключения подушек безопасности, подделку осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Чорновола", - заявил Голомша.

В Офисе генпрокурора и Министерстве внутренних дел это заявление пока не комментировали, сообщают журналисты.

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Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года на 5-м километре автотрассы Борисполь - Золотоноша. По официальной версии, в тот день автомобиль Чорновила врезался в КамАЗ с прицепом, который разворачивался посреди шоссе. Политик и водитель погибли на месте. Чорновил был народным депутатом трех созывов. Баллотировался в президенты. На выборах в 1991 году получил 23,27% голосов.